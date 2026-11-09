Liên Hiệp Quốc cảnh báo 'kỷ nguyên thời tiết cực đoan'

Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày khai mạc COP31 - diễn ra tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo hiện tượng siêu El Nino đang tác động sâu rộng đến trái đất, vốn đã nóng lên do biến đổi khí hậu.

“Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của thời tiết cực đoan. Các kỷ lục về khí hậu liên tục bị phá vỡ. Thiệt hại về con người ngày càng gia tăng. Những người ít chịu trách nhiệm nhất lại đang phải là người chịu hậu quả đầu tiên và nghiêm trọng nhất”, ông Guterres nói.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum đang phát biểu khai mạc tại hội trường diễn ra Hội nghị COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9.11 ẢNH: REUTERS

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới phải thực sự nghiêm túc trong việc cắt giảm khí thải, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch và cung cấp tài chính bảo vệ các quốc gia dễ bị tổn thương.

Cảnh báo trên được đưa ra cùng thời điểm Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố báo cáo cho thấy năm 2026 tiếp tục chuỗi nhiệt độ toàn cầu cao bất thường, băng tan và mực nước biển dâng. Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu từ tháng 1 - 9 đã cao hơn khoảng 1,47 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.

Hiện tượng El Nino năm nay được dự báo là mạnh nhất kể từ năm 1950, có thể khiến nhiệt độ tiếp tục phá kỷ lục vào năm 2027. Theo Reuters, năm 2026 đang trên đà trở thành một trong 4 năm nóng nhất lịch sử.

Người dân lội qua một tuyến đường bị ngập ở thành phố Guwahati, Ấn Độ ngày 1.9 ẢNH:AFP

Tình trạng ấm lên còn đẩy nhanh tốc độ tan băng. Trong báo cáo năm 2025, WMO ước tính lượng nước thất thoát do băng tan mỗi giây đủ để lấp đầy 5 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic. Dù vậy, tổ chức này cũng ghi nhận điểm sáng khi số quốc gia có hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai đã tăng từ 55 (năm 2015) lên 136 vào năm ngoái, giúp giảm thiểu rủi ro trước thảm họa.

Tại Hội nghị COP31 năm nay (diễn ra ngày 9 - 20.11), nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đặt trọng tâm vào mục tiêu điện khí hóa hơn 1/3 nền kinh tế toàn cầu vào năm 2035, so với mức khoảng 1/5 như hiện nay. Chủ tịch COP31 Murat Kurum kỳ vọng nỗ lực này sẽ mang lại kết quả thiết thực cho người dân thông qua các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, giao thông công cộng sạch và việc làm mới.