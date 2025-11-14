Bạo lực leo thang ở Bờ Tây

Các nhà báo đưa tin ở Bờ Tây cũng bị người định cư Israel tấn công trong một vụ việc gần đây ảnh: REUTErs

Truyền thông Palestine còn cho biết những người định cư Israel đã đốt một ngôi đền tại làng Deir Istiya ở Bờ Tây trong đêm 12.11 và rạng sáng 13.11, theo tờ The Times of Israel. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir hôm 12.11 cam kết chấm dứt bạo lực của người định cư ở Bờ Tây, sau làn sóng tấn công nhắm vào người Palestine tại đây, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lo ngại làn sóng bạo lực mới nhất tại Bờ Tây có thể lan rộng và làm suy yếu nỗ lực hòa bình do Mỹ hậu thuẫn tại Dải Gaza, theo Reuters. Đã có ít nhất 245 người Palestine ở Gaza thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10.10, theo Cơ quan Y tế Gaza. Quân đội Israel thì cho hay đã mất 3 binh sĩ ở Gaza trong cùng thời gian.