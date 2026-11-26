Theo cáo trạng, bị cáo Triệu Thị Tâm làm bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh (phường Thuận Giao, TP.HCM) từ tháng 7.2024 đến thời điểm phát hiện vụ việc (tháng 8.2026), phụ trách lớp mầm ghép của trường.

Trong tháng 6.2026, bị cáo Triệu Thị Tâm nhiều lần dùng tay đánh 2 trẻ của lớp mầm ghép và dùng dây thun bắn vào chân của trẻ. Cụ thể, trong các ngày từ 10 - 27.6.2026, Triệu Thị Tâm đã 4 lần dùng tay đánh trẻ và dùng dây thun (dây thun dùng để cột tóc cho các bé gái) bắn vào chân của 2 trẻ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Thị Tâm, bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hành vi của Triệu Thị Tâm đã được một người làm cùng lớp quay lại clip, sau đó đến tháng 8.2026, clip được đưa lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo cho những người gửi trẻ ở Trường mầm non Lá Xanh.

Sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ án.

Trẻ khóc không dỗ được, bảo mẫu "đánh một hồi cũng nín"

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi bị cáo Triệu Thị Tâm lý do bị cáo nhiều lần đánh 2 trẻ mà không đánh những trẻ khác, và vì sao lại đánh trẻ như vậy.

Phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Thị Tâm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bị cáo Triệu Thị Tâm khai nhận: "Hai trẻ ở trong lớp là trường hợp cá biệt, các bé thường hay khóc nhè. Tôi dỗ không được nên mới đánh các bé. Dây thun dùng bắn vào chân của các bé là dây thun có sẵn ở trong lớp dùng để cột tóc cho các bé gái. Đánh như vậy một hồi các bé cũng nín à".

Sau phần xét hỏi, bị cáo Triệu Thị Tâm đã xin lỗi gia đình của 2 bé là người bị hại và mong được tha thứ. Đại diện gia đình của người bị hại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Triệu Thị Tâm.

Bị cáo Triệu Thị Tâm nghe HĐXX tuyên án ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tham gia tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 16 - TP.HCM cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Thị Tâm thể hiện sự suy đồi về đạo đức nghề nghiệp, coi thường sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ em và bất chấp các quy định pháp luật về việc bảo vệ trẻ em…

"Bị cáo là người có năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi dùng tay, dùng dây thun bắn vào chân của 2 cháu là bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì thiếu tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, thiếu kỹ năng sư phạm và khả năng kiểm soát cảm xúc mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi", đại diện Viện KSND nêu tại phiên tòa.

Thẩm phán tại phiên tòa tuyên án ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, đại diện Viện KSND khu vực 16 - TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm hình phạt từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù giam về tội hành hạ người khác.

Nói lời sau cùng, bị cáo Triệu Thị Tâm gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, các thầy cô giáo Trường mầm non Lá Xanh và người dân phường Thuận Giao. Bị cáo Tâm xin được hưởng án treo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tâm 1 năm 3 tháng tù giam về tội hành hạ người khác.