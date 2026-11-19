Ngày 19.11, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đã triệu tập 5 thanh thiếu niên có hành vi chạy xe thành hàng ngang với tốc độ cao, đua xe trái phép trên đại lộ Độc lập trong Khu công nghiệp Sóng Thần, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên đua xe bị công an triệu tập ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào rạng sáng 18.11, Công an phường Dĩ An tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh thiếu niên chở từ 2 - 3 người trên xe máy, nẹt pô, rú ga, chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép trên đại lộ Độc Lập trong Khu công nghiệp Sóng Thần, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc xác minh, truy xét, xác định biển số xe và tiến hành triệu tập nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe đến trụ sở công an phường để làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh thiếu niên gồm 5 người khai nhận đã xem các clip tụ tập đua xe trên mạng xã hội, sau đó đã hẹn nhau vào Khu công nghiệp Sóng Thần để "phân tài cao thấp".

Công an tạm giữ các phương tiện ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện Công an phường Dĩ An đã tạm giữ 5 xe máy là phương tiện mà nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng tham gia đua xe, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật giao thông, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; không bắt chước các trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội. Phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng.