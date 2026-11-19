Sáng 19.11, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với Công an phường Hội An Đông xử phạt 3 du khách nước ngoài điều khiển xe máy vi phạm giao thông, trong đó có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường Cửa Đại.

Ba du khách nước ngoài chạy xe máy lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm ở Hội An ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, lực lượng công an tiếp nhận thông tin từ video do người dân đăng tải trên mạng xã hội Facebook, phản ánh một nhóm người nước ngoài điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm trên đường Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng).

Ngay sau đó, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp Công an phường Hội An Đông khẩn trương xác minh, xử lý.

Qua xác minh, các hành vi vi phạm giao thông của nhóm du khách nước ngoài xảy ra khoảng 22 giờ ngày 17.11. Trong đó, L.K.J.H (19 tuổi) và R.A.R (19 tuổi) cùng có hành vi lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Mỗi người bị xử phạt 9,5 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện. Người còn lại là L.M.S (41 tuổi) bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Làm việc với lực lượng chức năng, 3 du khách đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông và cam kết không tái phạm.



Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi người tham gia giao thông tại Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Hành vi lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và sẽ bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm.