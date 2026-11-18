Chiều 18.11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đoàn ô tô đi ngược chiều trên đèo Cù Hin, tuyến đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Hình ảnh cho thấy, một ô tô đang lưu thông đúng làn thì bất ngờ đối diện đoàn xe chạy ngược chiều. Những người ngồi trong xe hoảng hốt, liên tục la lên cảnh báo.

Đáng chú ý, tình huống xảy ra khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, tại thời điểm này khu vực đoàn xe đi ngược chiều không có biển cảnh báo hoặc người hướng dẫn giao thông xuất hiện trong clip. Trong khi đó, làn đường đối diện vẫn có phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện.

Đoàn ô tô đi ngược chiều trên đèo Cù Hin, gây tình huống giao thông nguy hiểm ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trao đổi về vụ việc, Đội CSGT phụ trách khu vực Nha Trang (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh. Qua tìm hiểu ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, đơn vị thi công sửa chữa trên đèo Cù Hin đang triển khai gia cố mặt đường.

Hiện lực lượng CSGT đang xác minh việc đơn vị thi công có bố trí đầy đủ biển cảnh báo từ xa, phương án phân luồng và người hướng dẫn giao thông theo quy định hay không.

Sau khi được chia sẻ, clip thu hút nhiều ý kiến bất bình. Nhiều người cho rằng khi sửa chữa đường, nếu phải tổ chức lưu thông một chiều hoặc chuyển hướng phương tiện sang làn đối diện, đơn vị thi công cần đặt biển cảnh báo từ xa ở cả hai đầu tuyến, đồng thời bố trí người điều tiết để tránh xảy ra va chạm.

Đoàn ô tô đi ngược chiều trên đèo Cù Hin, trong khi làn đối diện vẫn có xe lưu thông ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Thật sự là rất vô trách nhiệm. Sửa đường thì phải có biển báo từ xa để người tham gia giao thông biết".

Một ý kiến khác đặt vấn đề: "Cảnh báo thì phải cảnh báo hai đầu, có người hướng dẫn, chứ sao chỉ cảnh báo một đầu, nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?".

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm, nhất là yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực đang thi công, sửa chữa đường trên những tuyến đèo quanh co, tầm nhìn hạn chế như đèo Cù Hin.