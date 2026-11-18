Ngày 18.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang tại phường Nam Nha Trang.

Theo quyết định, tổng diện tích sử dụng đất của dự án được điều chỉnh từ 226,71 ha lên 242,93 ha, tăng thêm 16,22 ha. Phần diện tích mở rộng được sử dụng để cải tạo, hoàn thiện không gian mặt nước theo quy hoạch được duyệt, phục vụ tiêu thoát nước, phòng chống ngập và cải thiện môi trường.

Khu vực thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang nằm ở vùng trũng thuộc phường Nam Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang đang được san lấp, xây dựng các khối nhà

ẢNH: M.L

Khu vực này không được xây dựng công trình, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, khai thác thương mại và phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời tạm ứng kinh phí thực hiện.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến có 7.187 căn nhà ở thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Quỹ đất dành phát triển nhà ở xã hội khoảng 6,21 ha. Việc điều chỉnh không làm thay đổi quy mô dân số, tổng diện tích sàn xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, phần diện tích tăng thêm không được sử dụng làm cơ sở đề nghị tăng quy mô dân số, diện tích sàn xây dựng, sản phẩm kinh doanh hoặc điều chỉnh tăng quy mô, mục tiêu dự án.

Dự án nằm ở khu vực hạ nguồn sông Tắc và sông Quán Trường, hai tuyến sông giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước khu vực phía tây Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang nằm ở vùng trũng, hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường. Đây là hai dòng sông giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, chống ngập cho khu dân cư tại phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang. Hiện đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng, đổ đất làm cầu và xây dựng các công trình bất động sản thương mại trong khu vực dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.330 tỉ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11.2024. Tháng 2.2025, tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang là doanh nghiệp tổ chức thực hiện dự án.

Theo phương án ban đầu, dự án có quy mô 226,71 ha, dân số dự kiến khoảng 20.000 người, thời gian thực hiện 6 năm, từ quý 4/2024 đến quý 4/2030 và thời hạn hoạt động 50 năm.

Phối cảnh dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang đang xây cầu qua sông Quán Trường ẢNH: KỲ NAM

Ngày 19.8.2025, dự án được khởi công. Theo định hướng quy hoạch, khu đô thị có các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, công trình công cộng, trường học, trung tâm thương mại và công viên. Không gian dự án được thiết kế thành 3 đảo lớn, tương ứng 3 phân khu nằm giữa không gian sông nước, kết nối với nhau bằng các cây cầu.

Trước đó, tháng 8.2025, UBND phường Nam Nha Trang xử phạt chủ đầu tư 30 triệu đồng do làm biến dạng địa hình tại khu vực sông Quán Trường, với diện tích đổ đất, san lấp vi phạm 653 m².

Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND phường Nam Nha Trang tổ chức giải phóng mặt bằng, quản lý chặt hiện trạng sử dụng đất, ngăn chặn lấn chiếm và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm giám sát việc cải tạo không gian mặt nước, kiểm tra các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng, hạ tầng và rà soát kinh phí nhà đầu tư đã ứng để thực hiện bồi thường.