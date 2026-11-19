Ngày 19.11, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển ô tô chưa có bằng lái xe và chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.



Người mẹ livestream, khen con chưa có bằng lái nhưng vẫn điều khiển ô tô giỏi, lan truyền trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc được phát hiện sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một người mẹ livestream, khen con chưa có bằng lái nhưng vẫn điều khiển ô tô giỏi, lan truyền trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13 giờ ngày 15.11, B.M.H (18 tuổi) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx trên tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, P.Hòa Bình, Hải Phòng.

Thời điểm điều khiển phương tiện tham gia giao thông, B.M.H chưa có bằng lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, xe ô tô trên thuộc sở hữu của một công ty trên địa bàn Hải Phòng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện đã giao xe cho con mình khi người này không đủ điều kiện điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Người mẹ cùng chiếc ô tô giao cho con điều khiển khi chưa có bằng lái xe ẢNH: CAHP

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ngày 19.11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời B.M.H cùng đại diện doanh nghiệp sở hữu xe ô tô đến trụ sở làm việc. Tại đây, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm.

Cho con lái ô tô khi chưa có bằng, tổng mức phạt dự kiến 77 triệu đồng

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp.

Theo đó, B.M.H bị lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, với mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử phạt từ 56 - 60 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt dự kiến đối với 2 trường hợp là 77 triệu đồng. Cơ quan công an đồng thời tạm giữ chiếc ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo chủ phương tiện không giao ô tô cho người chưa có giấy phép lái xe, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và có thể bị xử phạt hàng chục triệu đồng.