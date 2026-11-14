TP.HCM cảm hóa, giáo dục hơn 60 thanh thiếu niên 'chưa ngoan'

Sáng 14.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn và Trường TH - THCS Đặng Thúc Vịnh, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Ban Thường vụ Đoàn xã Đông Thạnh tổ chức chương trình "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật và tham gia dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn trên địa bàn xã Đông Thạnh".

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật và tham gia dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn trên địa bàn xã Đông Thạnh ẢNH: TRẦN KHA

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 2174/KHLT-CAĐT-ĐTN giai đoạn 2026 - 2030 giữa công an xã và đoàn thanh niên xã, hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2026) và mục tiêu xây dựng xã Đông Thạnh không ma túy vào năm 2030.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thạnh, trong chương trình sáng nay có hơn 60 thanh thiếu niên trên địa bàn. Đây là những trường hợp thanh thiếu niên chưa ngoan, từng có các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trộm cắp vặt (trộm chó, mèo...), bỏ học lêu lổng... nhưng tính chất, mức độ vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn, các đại biểu, phụ huynh cùng hơn 60 thanh thiếu niên đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, các em được chia thành từng nhóm nhỏ dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an và đoàn viên thanh niên để trực tiếp nhổ cỏ, quét dọn, thu gom rác và lau chùi các phần mộ liệt sĩ. Hoạt động lao động công ích này nhằm khơi dậy lòng biết ơn, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho các em.

Các thanh thiếu niên lau chùi các phần mộ liệt sĩ ẢNH: TRẦN KHA

Các thanh thiếu niên quét dọn rác trong nghĩa trang liệt sĩ ẢNH: TRẦN KHA

Hoạt động giúp các em bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng ẢNH: TRẦN KHA

Tiếp đó, đoàn di chuyển về Trường TH - THCS Đặng Thúc Vịnh để tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Tại đây, báo cáo viên từ Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng đại diện công an xã đã phổ biến các quy định của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phân tích tác hại khôn lường của ma túy và các tệ nạn xã hội, giúp các em nhận diện rõ ranh giới giữa hành vi vi phạm hành chính và tội phạm hình sự.

Trung tá Nguyễn Mai Phương, Phó trưởng công an xã Đông Thạnh nhấn mạnh, công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự chung tay chặt chẽ giữa lực lượng công an, đoàn thể, nhà trường và gia đình. Lãnh đạo công an xã mong qua hoạt động thực tế và tuyên truyền pháp luật, các em nhận ra sai lầm, biết phòng tránh tệ nạn, sớm tiến bộ và trở thành công dân có ích.

Cán bộ CSGT tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ ẢNH: TRẦN KHA

Trung tá Nguyễn Mai Phương, Phó trưởng công an xã Đông Thạnh phân tích tác hại khôn lường của ma túy và các tệ nạn xã hội, giúp các em nhận diện rõ ranh giới giữa hành vi vi phạm hành chính và tội phạm hình sự ẢNH: TRẦN KHA

Công an xã mong muốn qua những buổi giáo dục thực tế kết hợp tuyên truyền pháp luật, các em sẽ nhận thức rõ sai lầm của bản thân, trang bị kỹ năng phòng tránh tệ nạn để sớm tiến bộ, trở thành công dân có ích cho xã hội ẢNH: TRẦN KHA

Trực tiếp tham gia dọn dẹp tại nghĩa trang và lắng nghe các chuyên đề pháp luật, nhiều thanh thiếu niên đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những hành vi bồng bột, vi phạm trước đây của mình.

Các em thẳng thắn nhìn nhận việc tụ tập chạy xe vi phạm giao thông, bỏ học hay trộm cắp vặt không chỉ làm phiền lòng cha mẹ mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương, đồng thời cam kết và hứa quyết tâm từ bỏ thói hư tật xấu, tu dưỡng đạo đức để làm lại từ đầu.