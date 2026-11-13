Công an TP.HCM hướng dẫn học sinh, người dân nhận diện các loại ma túy

Chiều 12.11, tại công viên xã Nghĩa Thành, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy với chủ đề "Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình". Chương trình thu hút hơn 300 học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn tham gia.

Thiếu tá Vũ Đình Thinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM hướng dẫn học sinh nhận diện các loại ma túy ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại chương trình, thiếu tá Vũ Đình Thinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM trực tiếp cung cấp thông tin, hướng dẫn học sinh, người dân nhận diện, phân biệt các loại ma túy đang lưu hành hiện nay. Những hình ảnh trực quan cùng kiến thức thực tế giúp những người tham dự hiểu rõ hơn về sự đa dạng, mức độ nguy hiểm và những nguy cơ tiềm ẩn từ ma túy.

Chị Trần Thị Hồng Thủy, ở xã Xuân Sơn, có con đang học tại Trường THCS Võ Trường Toản (xã Nghĩa Thành), chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ biết đến ma túy qua hình ảnh trên các phương tiện truyền thông. Tham dự chương trình mới thấy ma túy có nhiều chủng loại đến vậy. Tôi có con học trên thành phố nên cũng lo cháu chưa hiểu hết về ma túy, có thể tò mò thử cho biết. Vì vậy, tôi thường xuyên nhắc nhở con cảnh giác, không để bản thân sa ngã".

Điểm nhấn của chương trình là cách tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, sân khấu hóa và giao lưu tương tác. Trong đó, câu chuyện "Chuyến hàng lật mặt" được dàn dựng thành 2 phần, tái hiện những tình huống gần gũi trong đời sống, phản ánh thủ đoạn các đối tượng tội phạm lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để lôi kéo người dân tham gia vận chuyển hàng hóa liên quan đến ma túy.

Thông qua diễn biến câu chuyện, chương trình cảnh báo mỗi người cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, những công việc có dấu hiệu bất thường. Người dân tuyệt đối không tiếp tay cho tội phạm và cần kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, hỏi - đáp kiến thức và tuyên truyền trực tiếp giúp học sinh hiểu rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai, hạnh phúc gia đình và an ninh xã hội; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh cũng như người dân được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy ẢNH: NGUYỄN LONG

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Thông qua hình thức tuyên truyền gần gũi, dễ tiếp nhận, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh và người dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và các cơ quan chức năng trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy từ cơ sở.