TP.HCM: Ngăn chặn phương tiện múc đất, đưa ra khỏi khu vực hồ Đá Bàng

Ngày 14.4, lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành (TP.HCM) cho biết đã chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng lực lượng chức năng vào lòng hồ Đá Bàng kiểm tra việc nạo vét hồ tại đây.

Theo lãnh đạo này, việc nạo vét hồ chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng mấy ngày qua xuất hiện nhiều xe cuốc múc đất ở khu vực lòng hồ.

Xe ben chờ chở đất nạo vét ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trong khi đó, một người dân phản ánh với PV Báo Thanh Niên, gần 1 tuần qua, có 3 xe cuốc xuống hồ Đá Bàng múc đất đưa lên 3 xe ben chở vào đổ ngay bờ kè của một hộ dân.

"Trưa 14.4, khi có lực lượng chức năng đến làm việc thì các xe cuốc không còn múc đất nữa", người dân này cho hay.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, ngày 2.4, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình thủy lợi TP.HCM đề nghị hỗ trợ địa điểm tổ chức thi đấu Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ I và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 môn đua thuyền.

Theo đó, sở này đề nghị bổ sung nguồn nước tại hồ Đá Bàng đủ lượng nước phục vụ cho công tác tổ chức, thi đấu môn đua thuyền.

Cho phép Sở Văn hóa và Thể thao (thông qua Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM) được thực hiện công tác nạo vét mặt bằng ở khu vực thi đấu tại vị trí đích đến do thuyền thường xuyên bị mắc cạn. Đồng thời thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên trên bờ (địa điểm tổ chức) theo sơ đồ tọa độ của bản vẽ. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 20.4.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình thủy lợi TP.HCM dù chưa được Sở Nông nghiệp và Môi trường cho phép cải tạo, nạo vét mặt bằng nhưng đơn vị thi công đã tổ chức cho xe cuốc, xe ben đến thi công múc đất, vận chuyển ra ngoài là sai quy định.

Hồ Đá Bàng nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thành và xã Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trước đây, xung quanh hồ Đá Bàng từng xảy ra nhiều vụ lấn đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, bao gồm cả việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp hoặc đất quy hoạch hành lang an toàn hồ.