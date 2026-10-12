Vì sao nam thanh niên rời khỏi bệnh viện, khi quay lại điều trị thì tử vong?

Ngày 12.10, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp điều tra nguyên nhân nam thanh niên đến bệnh viện này điều trị, sau đó tử vong.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 3.10, anh L.M.Đ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng ho, đau họng, ói.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm họng cấp tính, trào ngược dạ dày. Bệnh nhân được xử trí chống ói, kê toa thuốc và tiếp tục nằm theo dõi. Tuy nhiên đến 13 giờ 40 cùng ngày, bệnh nhân tự rời khỏi Khoa Cấp cứu về nhà.

Đến 16 giờ 55 cùng ngày, anh Đ. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu nhập viện lần 2, với tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời, vật vã, kích thích.

Các bác sĩ đã cấp cứu, xử trí, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng tại Khoa Cấp cứu, sau đó chuyển bệnh nhân đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến 16 giờ 25 ngày 4.10, nam bệnh nhân này đã tử vong, với chẩn đoán hôn mê do tăng đường huyết áp lực thẩm thấu biến chứng ngưng tim, đái tháo đường mới phát hiện, Sốc nhiễm trùng từ đường tiêu hóa biến chứng suy đa cơ quan, toan chuyển hóa mất bù... ARDS mức độ nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, cấp cứu và điều trị đối với người bệnh, tổ chức họp kiểm thảo tử vong và mời bệnh viện tuyến cuối họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cũng đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra làm rõ sự việc và đang trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra.

"Quan điểm của bệnh viện là tôn trọng sự thật, phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, không bao che nếu có sai phạm. Nếu quá trình rà soát xác định có bất kỳ thiếu sót hoặc sai phạm nào, bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý theo đúng quy định", một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu nhấn mạnh.