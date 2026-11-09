Học sinh TP.HCM nâng cao cảnh giác trước ma túy ngụy trang mới

Sáng 9.11, tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Học viện Tư pháp cơ sở tại TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh lắng nghe buổi chia sẻ của các chuyên gia pháp lý về nhận diện các loại ma túy ngụy trang mới ẢNH: HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Chương trình có sự đồng hành, chia sẻ từ luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM), đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cùng các chuyên gia pháp lý.

Muôn kiểu biến tướng rình rập cổng trường

Theo nhận định từ các chuyên gia, các loại ma túy hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều biến tướng nguy hiểm, được ngụy trang dưới các hình thức bắt mắt như bánh kẹo, nước uống, thuốc lá điện tử... sự tinh vi này khiến không ít học sinh vô tình tiếp xúc hoặc dễ bị lôi kéo, dụ dỗ mà không nhận thức hết hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng PA05 Công an TP.HCM và các báo cáo viên đã cung cấp những hình ảnh thực tế, giúp học sinh nhận diện thủ đoạn của tội phạm ma túy. Đồng thời, học sinh cũng được giải đáp trực tiếp các tình huống thực tiễn, trang bị kỹ năng xử lý khi gặp nguy cơ.

Đại diện PA05 Công an TP.HCM chia sẻ các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, những loại ma túy mới ẢNH: HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Luật sư Trương Thị Hòa nhấn mạnh, công tác phòng chống ma túy không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định khô khan, mà phải trang bị kỹ năng sống thực tế.

"Học sinh cần chủ động từ chối trước những lời rủ rê, kiên quyết không thử các chất không rõ nguồn gốc và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi phát hiện bất thường", luật sư Hòa khuyến cáo.

Luật sư Trương Thị Hòa nhấn mạnh các em học sinh cần chủ động từ chối những lời rủ rê, kiên quyết không thử các chất không rõ nguồn gốc ẢNH: HỌC VIÊN TƯ PHÁP

Đổi mới hình thức truyền thông học đường

Đánh giá về tính thiết thực của hoạt động, tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, Phó trưởng khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư (Học viện Tư pháp), cho biết việc kết hợp giữa chuyên gia pháp lý và công an cơ sở giúp nội dung tuyên truyền sát với thực tế từng địa bàn.

Nhận thức của học sinh dưới 18 tuổi đang từng bước được nâng lên thông qua các buổi tương tác trực tiếp. Để duy trì hiệu quả lâu dài, Học viện Tư pháp hướng đến việc chuẩn hóa đội ngũ tuyên truyền viên, đồng thời xây dựng bộ học liệu trực quan gồm video clip, tiểu phẩm kịch ngắn và tờ rơi sinh động.

Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nói không với ma túy.



