Đề xuất hơn 45.300 tỉ đồng phòng, chống ma túy và tội phạm

Sáng 5.11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo tờ trình, tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030 là 45.301 tỉ đồng, bao gồm hơn 22.450 tỉ đồng đã được phê duyệt cho chương trình phòng, chống ma túy trước đó.

Trong tổng kinh phí, ngân sách trung ương dự kiến bố trí hơn 39.675 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 5.497 tỉ đồng và khoảng 128 tỉ đồng từ các nguồn huy động hợp pháp khác. Giai đoạn 2031 - 2035 dự kiến cần thêm khoảng 18.151 tỉ đồng.

Chương trình đặt mục tiêu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đến năm 2030, ít nhất 50% địa bàn cấp xã không có ma túy.

Đáng chú ý, đến năm 2030, chương trình phấn đấu ứng dụng phân tích dữ liệu, AI và công nghệ hiện đại vào 70% số vụ án, vụ việc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, trên 90% dữ liệu về đối tượng tội phạm được số hóa, chuẩn hóa và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ cũng đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến; phấn đấu trên 70% người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được áp dụng biện pháp giám sát điện tử.

Chương trình gồm 10 dự án thành phần, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy, môi trường; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai và năng lực các cơ quan tố tụng.

Thẩm tra đề xuất, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình, nhưng đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí của từng dự án, tiểu dự án và nhu cầu vốn giai đoạn 2031 - 2035.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý một số nhiệm vụ tương đồng được bố trí ở nhiều dự án; việc phân bổ vốn ở một số dự án còn mang tính bình quân, chưa gắn với mức độ phức tạp và kết quả đầu ra. Một số số liệu dự toán cần tiếp tục rà soát để bảo đảm chính xác, khả thi.

Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm bố trí vốn của địa phương, cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp khác và ưu tiên hỗ trợ địa bàn biên giới.

Dự kiến Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình tại kỳ họp này.