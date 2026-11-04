Bộ Công an thông tin về đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Thanh Hóa

Ngày 4.11, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ việc xảy ra tại Thanh Hóa và đã được Bộ Công an thông tin sơ bộ vào ngày 25.10.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an ẢNH: NHẬT BẮC

113 người nước ngoài bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng liên quan mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar...

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hai hành vi gồm: "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Đáng chú ý, 5 đối tượng bị khởi tố về cả hai tội danh theo điều 290 và điều 348 bộ luật Hình sự. Đối với những đối tượng còn lại, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Bộ Công an đã chủ động nhận diện loại tội phạm này từ sớm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường đấu tranh, xử lý.

Khuyến cáo từ Bộ công an

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Đặc biệt, cần thận trọng trước những tài khoản không rõ danh tính, các hoạt động có dấu hiệu bất thường hoặc lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với mức lợi nhuận cao bất thường. Người dân cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không cho thuê, cho mượn danh tính hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Những hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an và lực lượng chức năng.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2026, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu tranh, triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, đồng thời thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm 4 - 5 nhân viên và một tổ trưởng. Các nhóm sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để đăng ký tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin như Line, QQ, WeChat và Facebook.

Sau đó, các đối tượng giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp, có cuộc sống thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính để tiếp cận, làm quen và xây dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân. Khi tạo được lòng tin, chúng từng bước dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo và ngoại hối giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hoạt động lừa đảo đầu tư, một nhóm đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, bóng rổ. Các đối tượng phát trực tiếp các giải đấu thể thao trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) và QQ để lôi kéo người chơi, chủ yếu là người Trung Quốc, tham gia cá cược.