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    Bộ trưởng Bộ Công an giải trình đề xuất ngừng cung cấp điện, nước khi xử lý vi phạm

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết cơ quan soạn thảo đề xuất chuyển biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, internet và một số dịch vụ khác từ biện pháp cưỡng chế sang biện pháp ngăn chặn, đồng thời bổ sung quy định chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

    Chiều 4.11, giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, làm rõ đề xuất áp dụng biện pháp ngừng cung cấp một số dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

    Theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý quy định theo hướng không coi việc ngừng cung cấp điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

    Đại biểu lo cắt điện, nước ảnh hưởng người vô can, Bộ trưởng Bộ Công an nóigì? - Ảnh 2.

    Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình ý kiến của các đại biểu

    ẢNH: GIA HÂN

    Hướng chỉnh lý này cũng áp dụng đối với các biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký và giấy phép điều khiển phương tiện.

    Đồng thời, dự thảo sẽ bổ sung các quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

    "Chính phủ sẽ quy định cụ thể bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lĩnh vực, tính chất, mức độ của các hành vi vi phạm", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

    Trước đó, thảo luận về dự luật, một số đại biểu bày tỏ lo ngại việc ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu có thể ảnh hưởng đến cả những người không vi phạm.

    Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) lưu ý, theo dự thảo, biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ có thể được áp dụng khi tổ chức, cá nhân không chấp hành yêu cầu chấm dứt vi phạm bằng văn bản, ngay cả trước khi có quyết định xử phạt.

    Trong khi đó, việc cắt điện, nước hoặc dịch vụ viễn thông có thể ảnh hưởng đến người lao động, khách hàng và những người cùng sử dụng hạ tầng. Vì vậy, ông đề nghị làm rõ căn cứ, thời hạn, phạm vi áp dụng và cơ chế bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba.

    Cùng quan điểm, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) đề nghị chỉ áp dụng biện pháp này đối với những hành vi vi phạm được luật quy định cụ thể, có tính chất nghiêm trọng hoặc gây nguy cơ, hậu quả rõ ràng.

    Đại biểu cũng đề nghị có cơ chế bảo vệ các trường hợp đặc biệt như bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe; quy định việc khôi phục dịch vụ khi không còn căn cứ áp dụng và bồi thường nếu việc ngừng cung cấp trái pháp luật gây thiệt hại.

    Theo ông Trí, biện pháp này phải nhằm ngăn chặn, chấm dứt vi phạm, không được trở thành công cụ gây sức ép hoặc tạo ra hệ lụy lớn hơn hành vi cần xử lý.

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