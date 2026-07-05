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Thời sự

Vụ nhóm thiếu niên 'hỗn chiến' ở TP.HCM: Công an làm việc với 15 người

Trần Kha
Trần Kha
Liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên đánh nhau loạn xạ gần chân cầu Công Lý gây xôn xao dư luận, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đã mời làm việc 15 người liên quan để điều tra, làm rõ.

Ngày 5.7, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đã làm việc với 15 thiếu niên để điều tra về vụ đánh nhau tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hoàng Sa (gần chân cầu Công Lý) gây mất an ninh trật tự.

Vụ nhóm thanh thiếu niên đánh nhau loạn xạ: Vì một cô gái bị xúc phạm - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đánh nhau

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền, xôn xao đoạn clip dài khoảng 12 giây ghi lại cảnh một nhóm người lao vào ẩu đả, đánh đập nhau tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hoàng Sa (gần chân cầu Công Lý, thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Hình ảnh clip cho thấy nhóm thanh thiếu niên lao vào đánh hội đồng, đấm đá và dùng cây tấn công nhau gây mất an ninh trật tự, khiến người đi đường hoang mang. 

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính những người liên quan và mời về trụ sở công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, các thiếu niên khai mâu thuẫn xuất phát từ việc H.C.T (15 tuổi) đã xúc phạm bạn gái của M.N.

Ngày 26.6, N. hẹn gặp T. để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày (26.6), nhóm của T. đến điểm hẹn. Khi nhóm của N. tới nơi liền bị nhóm đối phương lao vào đuổi đánh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ giờ giấc, các mối quan hệ xã hội của con em mình, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên; kịp thời uốn nắn, giáo dục con trẻ về tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh để các em bị lôi kéo tham gia vào các băng nhóm tụ tập gây rối.

Đối với người dân khi chứng kiến hoặc phát hiện các vụ tụ tập có biểu hiện mâu thuẫn, đánh nhau cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi qua đường dây nóng 113 để lực lượng chức năng kịp thời can thiệp, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.

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