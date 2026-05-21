Xác định 2 người đi xe máy đánh nhau giữa đường, gây náo loạn tại TP.HCM

Ngày 20.5, Công an xã Bình Hưng (TP.HCM) tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Lâm Đào Hiếu (22 tuổi) và Phạm Thế An (57 tuổi, cùng ở TP.HCM). Trước đó, cả hai có hành vi đánh nhau gây náo loạn giữa đường tại TP.HCM.

Hiếu (trái) và ông An tại trụ sở công an ẢNH:CACC

Cụ thể, chiều 17.5, trước địa chỉ C7/23 đường Phạm Hùng, ấp 41, xã Bình Hưng, TP.HCM có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa 2 người đàn ông chưa rõ thông tin lai lịch gây mất trật tự trên địa bàn. Đoạn clip vụ đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Hưng và các đơn vị liên quan tiến hành truy xét, mời người có liên quan về trụ sở làm rõ gồm: Lâm Đào Hiếu cùng với người bạn gái đi cùng và Phạm Thế An.

Qua xác minh ban đầu, Lâm Đào Hiếu thừa nhận đã điều khiển xe máy trực tiếp đánh người trong đoạn clip. Được biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc người mặc áo trắng trong clip (ông An) điều khiển xe máy có hành động dùng tay níu vào vai bạn gái của Hiếu kéo lại trong lúc xe đang chạy, dẫn đến Hiếu điều khiển xe máy đuổi theo dùng tay đánh vào đầu người đàn ông này. Sau đó, cả hai dừng xe máy giữa đường và đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Công an cũng tạm giữ tang vật là 2 xe máy liên quan.

Công an xã Bình Hưng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 2 người trên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không manh động khi xảy ra va chạm; đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định. Mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.