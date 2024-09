Ngày 6.9.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối bà Diệp Ngọc Tuyền (bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Bảo mẫu Tuyền của Mái ấm Hoa Hồng thất thần ngày bị bắt

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, cũng là bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng) về cùng hành vi.

Ở kỳ 1 của loạt điều tra vạch trần tội ác tại Mái ấm Hoa Hồng (địa chỉ tại L50, đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12), những hành vi bạo hành trẻ sơ sinh của bảo mẫu Tuyền khiến dư luận bàng hoàng và căm phẫn.

Bà Tuyền tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng , bà Tuyền có nhiệm vụ chăm sóc các bé tại phòng trẻ sơ sinh. Phòng này có khoảng 20 bé, trẻ lớn nhất khoảng 8 tháng tuổi, trẻ nhỏ nhất chưa được 1 tháng. Trong không gian này, bà Tuyền như một hung thần, tha hồ hành hạ những em bé còn đỏ hỏn mà không lo sợ nạn nhân kêu cứu, tố cáo hay chống trả.