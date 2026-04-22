Thế giới

Báo Mỹ: 2 đặc vụ CIA thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ở Mexico

Bảo Hoàng
22/04/2026 07:18 GMT+7

The Washington Post ngày 21 tiết lộ 2 nhân viên sứ quán Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Mexico liên quan chiến dịch chống ma túy thực chất là đặc vụ tình báo CIA.

Tờ báo dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết 2 quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã chết trong vụ tai nạn ô tô ở tỉnh Chihuahua, miền bắc Mexico. Có tổng cộng 4 người chết trong vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở quan chức Mỹ đang trên đường trở về sau cuộc gặp với giới chức Mexico, diễn ra sau chiến dịch triệt phá một cơ sở điều chế ma túy ở Chihuahua.

Giới chức Mexico cho biết chiếc xe trượt khỏi đường, rơi xuống vực và phát nổ.

CIA từ chối bình luận về vụ việc.

Đặc vụ điều tra có mặt tại cơ sở điều chế ma túy ở bang Chihuahua, Mexico trong chiến dịch đột kích ngày 18.4

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 20.4 tuyên bố sẽ điều tra vụ việc để xác định liệu chiến dịch chống ma túy nói trên có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không. Bà lưu ý nội các Mexico đã không được thông báo về yêu cầu hợp tác giữa Mỹ và chính quyền bang Chihuahua.

“Không có hoạt động chung nào trên bộ hay trên không liên quan đến lực lượng Mexico và Mỹ”, bà Sheinbaum nói.

Tổng chưởng lý bang Chihuahua Cesar Jauregui Moreno cho biết văn phòng của bà Sheinbaum không được thông báo vì chỉ có các đặc vụ Mexico tham gia vào chiến dịch truy quét, với khoảng 40 người. Ông nói người Mỹ đã tham gia công tác huấn luyện từ xa, sau đó gặp nhân viên cơ quan điều tra bang Cihuahua. Ông Moreno không tiết lộ những người Mỹ nêu trên thuộc cơ quan nào.

Hãng AP đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Mexico từ chối tiết lộ danh tính công dân mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn, cho biết các quan chức nêu trên “hỗ trợ chính quyền Chihuahua trong chiến dịch chống ma túy”.

Vụ việc trên đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ can thiệp của Mỹ vào các hoạt động an ninh của Mexico, trong bối cảnh Tổng thống Mexico Sheinbaum đang phải đối mặt với áp lực cực lớn từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc trấn áp các băng nhóm ma túy.

Sự hiện diện của tình báo Mỹ ở Mexico là chủ đề gây tranh luận kéo dài. Ông Trump từng đề nghị để Mỹ can thiệp vào chiến dịch chống ma túy ở Mexico, tuy nhiên bà Sheinbaum nói điều đó không cần thiết.

Chiến dịch chống ma túy và vụ tai nạn mới nhất được xem là một vấn đề nhạy cảm đối với nhà lãnh đạo Mexico khi bà vừa phải khéo léo không làm rạn nứt quan hệ với chính quyền Mỹ, đồng thời cũng phải làm rõ vấn đề chủ quyền của Mexico.

