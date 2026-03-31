Báo Mỹ: Ông Trump có thể kết thúc chiến dịch Iran mà không cần mở cửa Hormuz

Theo báo The Wall Street Journal ngày 31.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các trợ lý rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa. Quyết định này nhiều khả năng sẽ để mặc Tehran duy trì kiểm soát tuyến đường biển huyết mạch và đẩy bài toán mở cửa eo biển sang một thời điểm khác.

Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin nói rằng ông Trump và trợ lý đánh giá việc triển khai các chiến dịch nhằm mở cửa Hormuz sẽ đẩy cuộc xung đột kéo dài hơn dự kiến, vốn ban đầu đặt mục tiêu trong 4 - 6 tuần.

Giới quan sát cho rằng việc gây sức ép để Iran mở cửa eo biển Hormuz được coi là bài toán nan giải với Mỹ ẢNH: REUTERS

Thay vào đó, Washington quyết định ưu tiên đạt được các mục tiêu cốt lõi, đó là làm suy yếu lực lượng hải quân và kho tên lửa của Iran, sau đó giảm dần cường độ giao tranh. Mỹ dự tính sẽ dùng áp lực ngoại giao để buộc Tehran khôi phục tự do thương mại. Nếu nỗ lực này thất bại, Washington sẽ thúc giục các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh đi đầu trong những chiến dịch mở lại eo biển.

Trong tháng qua, Tổng thống Trump đã đưa ra những thông điệp mâu thuẫn. Có lúc ông đe dọa đánh bom các cơ sở hạ tầng dân sự và trung tâm dầu mỏ Kharg của Iran nếu không mở lại Hormuz. Dù vậy, người đứng đầu Nhà Trắng cũng có thời điểm hạ thấp tầm quan trọng của eo biển này đối với Mỹ, cho rằng đây là vấn đề mà các nước khác phải giải quyết.

Bà Suzanne Maloney, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ), coi việc chấm dứt chiến dịch trước khi mở lại eo biển là hành động "vô trách nhiệm đến khó tin", đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ không thể miễn nhiễm với những thiệt hại toàn cầu, theo The Wall Street Journal.

Dù chính quyền ông Trump đã lường trước kịch bản eo biển bị đóng cửa, việc Iran rải thủy lôi và đe dọa các tàu chở dầu đã khiến giao thương qua đây gần như tê liệt. Sự tắc nghẽn đã đẩy giá dầu thô tại Mỹ vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Giới phân tích lo ngại con số này có thể chạm ngưỡng 200 USD/thùng. Ngoài ra, nhiều ngành nghề cũng chịu ảnh hưởng do gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30.3 nhận định thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đang được cung cấp tốt và quyền tự do hàng hải tại Hormuz (nơi chiếm 20% lượng dầu mỏ toàn cầu) sẽ dần được khôi phục thông qua các đội tàu hộ tống của Mỹ hay của nhóm đa quốc gia trong tương lai.