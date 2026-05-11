Bảo Ngọc lên tiếng về tin đồn bị cấm diễn

Trong bài đăng trên trang cá nhân gần 660.000 lượt người theo dõi, Bảo Ngọc cho biết thời gian qua có khá nhiều clip trên TikTok đưa thông tin thất thiệt về cô, khiến người thân và khán giả lo lắng.



Phía Bảo Ngọc chia sẻ: “Để mọi người không phải hoang mang thêm nữa, phía Bảo Ngọc xin được lên tiếng đính chính một lần duy nhất: Những nội dung đang lan truyền về việc cấm diễn đó hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật”.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc lên tiếng phủ nhận thông tin bị cấm diễn. Cô cho biết hiện vẫn tập trung cho việc học tập và các dự án cá nhân Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cho biết hiện cô vẫn tập trung cho việc học tập, thi cử cũng như các dự án cá nhân. Đồng thời, Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đến khán giả đã giữ sự tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng và tiếp tục ủng hộ mình.

Phía người đẹp cũng cho biết mọi thông tin chính thức sẽ chỉ được cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội có tích xanh nhằm tránh gây hiểu lầm.

Khi chúng tôi liên hệ, mẹ của Bảo Ngọc xác nhận bài đăng trên trang cá nhân là do chính cô đăng tải.

Cuộc sống của Lê Huỳnh Bảo Ngọc ở tuổi 18

Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, gây chú ý khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015, được nhiều khán giả biết đến với vai trò diễn viên nhí, người mẫu và gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ nhờ ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất tự nhiên cùng sự dạn dĩ trước ống kính.

Bảo Ngọc từng tham gia một số phim như Gia đình là số 1, Mặt trời con ở đâu, Siêu quậy có bầu… Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Mỹ Duyên, Thu Trang, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ.

Bảo Ngọc từng góp mặt trong một số dự án phim truyền hình và có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sở hữu lượng người theo dõi khá lớn nhờ hình ảnh trẻ trung, năng động và gần gũi với khán giả trẻ. Theo ghi nhận, trang TikTok của cô sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi, trong khi kênh YouTube của diễn viên Gia đình là số một có hơn 1,48 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi cô đăng tải những sản phẩm mới hay những clip ghi lại cuộc sống đời thường.

Dù hoạt động nghệ thuật từ sớm, Bảo Ngọc vẫn ưu tiên việc học tập. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên xây dựng hình ảnh phù hợp lứa tuổi.

Ở tuổi 18, Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng. Cô ưu tiên diện những thiết kế trẻ trung, năng động trong những khoảnh khắc đời thường. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện, “hoa khôi nhí Cần Thơ” chuộng những chiếc váy nữ tính, tôn vẻ ngoài xinh đẹp

Bên cạnh nghệ thuật, Bảo Ngọc còn tham gia một số hoạt động cộng đồng và thiện nguyện dành cho thanh thiếu niên.

Sự việc lần này cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng tin giả sử dụng AI ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người dùng cần cẩn trọng trước các nội dung chưa được xác thực để tránh gây ảnh hưởng đến cá nhân liên quan.