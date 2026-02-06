Báo Nhân Dân ra mắt MV 'Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam'

Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế mang nhiều ý nghĩa do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng khi không chỉ đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam mà còn thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, trước hết là kết hợp với việc quay video âm nhạc (MV) quảng bá du lịch, đồng thời dành lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, phụng sự xã hội.

Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân cùng IB Group Vietnam mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao tặng MV “Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam” cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ẢNH: BẢO LONG

Trước đó, vào tháng 10.2025, Secret Garden lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trong 2 đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), thu hút hơn 3.000 khán giả. Trong không gian âm nhạc kéo dài gần hai giờ, bộ đôi nghệ sĩ đã trình diễn hơn 20 tác phẩm tiêu biểu, tái hiện hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật của nhóm. Những tràng pháo tay không dứt vang lên khi các giai điệu quen thuộc của Secret Garden hòa quyện cùng những hình ảnh, chất liệu văn hóa Việt Nam, tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả.

Ngay sau các đêm diễn tại Hà Nội, 2 nghệ sĩ của Secret Garden đã tới Ninh Bình để ghi hình MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam". Lấy bối cảnh vùng đất di sản với cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, MV đưa người xem đi qua Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động… bằng ngôn ngữ không lời, chỉ có hình ảnh và âm nhạc.

Những khuôn hình khoáng đạt, giàu chất điện ảnh kết hợp cùng giai điệu mang màu sắc thần thoại đặc trưng của Secret Garden đã tạo nên một bản hòa âm giữa thiên nhiên và cảm xúc, giữa con người và cảnh sắc. Không xây dựng theo lối kể chuyện truyền thống, MV dẫn dắt người xem theo bước chân 2 nghệ sĩ như bước ra từ "khu vườn" nội tâm, để rồi tìm thấy sự đồng điệu với thiên nhiên Ninh Bình hùng vĩ và trầm mặc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết ông đặc biệt xúc động khi xem bản dựng cuối cùng của MV.





Theo ông Lê Quốc Minh, đây không phải lần đầu Báo Nhân Dân thực hiện các MV âm nhạc quảng bá du lịch Việt Nam. "Trước đó, chúng tôi từng mời nghệ sĩ Kenny G thực hiện một MV về Hà Nội rất đẹp, rồi "Bond in Vietnam" tại Hạ Long với sắc thái sôi động, nồng nhiệt. Với Secret Garden, chúng tôi lựa chọn Ninh Bình - nơi có cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đặc biệt - để kết hợp cùng âm nhạc mang chiều sâu cảm xúc", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại sự kiện ẢNH: BẢO LONG

Tổng biên tập Báo Nhân Dân cho biết, dù Ninh Bình vốn đã quen thuộc với hình ảnh núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, nhưng trong MV này, vùng đất cố đô mang một vẻ đẹp rất khác, trầm lắng và giàu chất suy tưởng hơn qua lăng kính âm nhạc của Secret Garden.





Theo ông Lê Quốc Minh, chương trình Good Morning Vietnam đã trải qua 3 mùa, với điểm độc đáo là sau mỗi đợt biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam, một MV quảng bá du lịch địa phương lại được sản xuất.

"Chúng tôi kỳ vọng, khi trao tặng MV cho các hãng hàng không, đơn vị lữ hành, dịch vụ, hình ảnh Ninh Bình sẽ xuất hiện trên các chuyến bay, trong khách sạn, nhà hàng trên khắp cả nước", ông nói.





Chia sẻ sau khi hoàn thành ghi hình, nghệ sĩ Fionnuala Sherry bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên giàu cảm hứng của Ninh Bình. Theo bà, việc biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại cảm giác rất đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc hòa quyện, tạo nên một vòng tròn cảm xúc trọn vẹn.