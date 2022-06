Bao nhiêu điểm sẽ trúng tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực?

Khi nào công bố kết quả xét tuyển bài thi năng lực ?

Theo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non chính thức ban hành trong tuần qua, trường ĐH thực hiện quy trình xét tuyển sớm với một số phương thức tuyển sinh. Cụ thể, trường xét tuyển cho những thí sinh (TS) đã hoàn thành thủ tục dự tuyển và công bố danh sách TS đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Trong số các phương thức xét tuyển sớm hiện nay, xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng ở nhiều trường.

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm nay đã thu hút gần 94.000 TS dự thi và dự kiến có 86 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả này để xét tuyển một phần chỉ tiêu năm nay. Tính riêng trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của ĐH này, sau 2 đợt đăng ký đã có hơn 380.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào 62 trường ĐH và CĐ năm nay. Theo kế hoạch của ĐH này, kết quả xét tuyển dựa trên điểm bài thi này vào các đơn vị thành viên dự kiến trước ngày 30.6.

Trong số các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa có cách xét tuyển riêng với kết quả thi đánh giá năng lực. Theo phương án tuyển sinh dự kiến, trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí áp dụng cho 60 - 90% tổng chỉ tiêu. Phương thức này sẽ kết hợp nhiều tiêu chí để đánh giá TS gồm: học lực, năng lực khác, thành tích hoạt động. Trong đó, tiêu chí học lực gồm điểm thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. Do đó, trường này vẫn sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm nay để xét tuyển nhưng chỉ là một trong số các tiêu chí của phương thức kết hợp.

Nói về cách thức xét tuyển mới, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết dự kiến ban đầu trường sẽ nhận các nguyện vọng của TS vào trường theo phương thức tổng hợp từ cổng đăng ký đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh mới, trường dự kiến TS sẽ đăng ký lại nguyện vọng của mình trên cổng tuyển sinh của Bộ. TS được phép điều chỉnh lại nguyện vọng để phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình sau khi đã thi xong tốt nghiệp THPT. Điểm từng tiêu chí của phương thức xét này trường sẽ nhận dữ liệu từ ĐH Quốc gia TP.HCM, Bộ GD-ĐT và cổng sơ tuyển riêng của trường. Do vậy, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dự kiến không công bố kết quả xét tuyển dựa vào điểm bài thi năng lực vào cuối tháng 6 này.

Các trường ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM có kế hoạch xét tuyển và công bố kết quả theo quy định riêng. Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố TS đủ điều kiện trúng phương thức này vào giữa tháng 6. Một số trường bắt đầu thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Chẳng hạn, Trường ĐH Văn Lang vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét điểm kỳ thi này năm nay. Trong đó, 2 ngành răng hàm mặt và dược học cùng có mức nhận hồ sơ từ 750 điểm. Ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học nhận hồ sơ từ 700 điểm, các ngành còn lại từ 650 điểm. Cũng xét điểm kỳ thi này nhưng hiện Trường ĐH Tài chính - Marketing chưa có thông tin nhận hồ sơ do vẫn chờ quy chế chính thức ban hành.

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển ở mức bao nhiêu ?

Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đánh giá điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm nay có thể không thay đổi ở nhiều ngành so với trước đó. Cụ thể, những ngành năm 2021 có điểm chuẩn từ 900 trở lên và dưới 800 điểm sẽ ổn định không thay đổi nhiều. Trong khi đó, có thể tăng nhẹ ở những ngành có điểm chuẩn năm ngoái trong khoảng 801 đến 900 điểm. Dự đoán này dựa trên so sánh số TS theo từng khoảng điểm của 2 năm 2021, 2022 và trên số lượng trường sử dụng kết quả này để xét tuyển.

Chưa đưa ra dự báo điểm trúng tuyển nhưng số liệu nguyện vọng đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng cho thấy mức độ cạnh tranh khá cao. Thông tin từ trường này cho thấy sau 2 đợt đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, trường nhận được khoảng 27.600 hồ sơ xét tuyển nộp vào trường bằng điểm thi năng lực. Trong đó, đợt 1 có gần 13.000 TS và đợt 2 có trên 14.700 TS. Tính số nguyện vọng thì có trên 50.000 đăng ký xét tuyển cả 2 đợt vào trường. Trong khi đó, chỉ tiêu dự kiến xét theo phương thức này chỉ gần 2.000 TS. Như vậy, số lượng TS nộp hồ sơ so với chỉ tiêu của trường gấp gần 14 lần (tỷ lệ “chọi” gần 14 TS/chỉ tiêu).





Ở một số trường khác ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực năm nay cũng tăng. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Theo số liệu nhận được, trường có trên 12.000 TS đăng ký xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Số lượng này tăng ít nhất 4 lần so với năm ngoái”, trong khi trường dự kiến chỉ xét khoảng 1.500 TS bằng điểm bài thi này.

Một số trường đã đưa ra được mức điểm trúng tuyển dự kiến theo hướng giảm nhẹ hoặc ổn định so với năm trước. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhìn nhận: “Năm nay, tình hình chung điểm TS đạt được thấp hơn, đặc biệt nhóm TS đạt trên 700 điểm và trên 900 điểm đều giảm so với năm ngoái. Do đó, dự kiến điểm chuẩn nói chung sẽ giảm”.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm thi năng lực vào ngày 16.6 Chiều 14.6, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có thông báo về việc tra cứu trực tuyến điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2022. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi từ ngày 16.6 đến 20.6 theo hình thức trực tuyến bằng tài khoản cá nhân. Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng trường này, trong số 6 bài thi thì toán có điểm thi cao nhất với 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Tiếp theo đó, bài thi hóa học và vật lý có điểm cao nhất ở mức 9,3. Bài thi sinh học điểm cao nhất là 8,7 và môn ngữ văn cao nhất là 8,2. Đáng chú ý là bài thi tiếng Anh, dù không có điểm thi tuyệt đối nhưng có trên 25% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Đây cũng là môn có điểm trung bình cao nhất và bài thi cao nhất đạt 9,8 điểm. Kỳ thi này diễn ra trong 3 ngày liên tiếp từ 1 - 3.6, gồm 6 bài thi: toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh và ngữ văn. Kết quả kỳ thi này kết hợp với kết quả học tập THPT được sử dụng để xét tuyển dự kiến 20% chỉ tiêu năm nay của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Điểm xét tuyển gồm điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (nhân hệ số 2) cộng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được tính dựa vào học bạ THPT.

Riêng với Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, tiến sĩ Quốc Anh cho hay: “Hiện trường đã nhận được hơn 4.000 hồ sơ. Điểm trúng tuyển các ngành dự kiến trong khoảng 650 đến 750 điểm, có ngành ở mức 800. Nhìn chung xu hướng điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ ở một số ngành, một số ngành ổn định như năm trước”.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, tính cả số hồ sơ nộp trực tiếp tại trường và qua cổng đăng ký xét tuyển ĐH Quốc gia TP.HCM, có hơn 2.000 TS xét tuyển vào trường theo phương thức này. Điểm trúng tuyển dự kiến bằng với mức điểm nhận hồ sơ. Trong đó, 3 ngành (công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, marketing) ở mức 650 điểm và các ngành còn lại ở mức 600 điểm.

Tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết TS đã đăng ký gần 3.000 nguyện vọng bằng điểm thi năng lực vào các ngành của trường. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dao động từ mức 600 - 725 điểm. Trong đó những ngành điểm chuẩn cao nhất gồm: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, luật, ngôn ngữ Anh, các ngành chương trình tiên tiến và chất lượng cao.