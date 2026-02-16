Bao nhiêu tiền cho mâm ngũ quả dịp Tết Bính Ngọ?

Sáng 29 Tết Bính Ngọ, các điểm bán trái cây không còn quá đông khách như ngày 28 tết nhưng vẫn còn người mua kẻ bán. Với người Việt, mâm ngũ quả gắn với đạo hiếu, là lễ vật trang trọng nhất trong ngày lễ, ngày tết. Theo truyền thống, các gia đình hái những loại quả thơm ngon từ vườn nhà để bày mâm ngũ quả. Tùy theo vùng miền, gia đình thì các loại trái cây có sự khác nhau.

Xoài là trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người miền Nam và sáng 29 tết vẫn còn nhiều người mua bán ẢNH: M.P

Tại miền Nam, nhiều gia đình thường trình bày mâm quả theo mong ước "cầu - vừa - đủ - sài", tức là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài...

Vậy, để mua vừa đủ một đĩa trái cây theo truyền thống dịp tết thì hết bao nhiêu tiền? Theo chị Kim, P.Tân Hưng (TP.HCM), chị đã mua các loại trái cây từ sáng 28 tết. Trong đó, xoài cát Hòa Lộc trái to đẹp giá 150.000 đồng/kg (2 trái), mãng cầu 120.000 đồng/kg (2 trái), trái đu đủ còn xanh 40.000 đồng, trái dừa 15.000 đồng. Chỉ với 4 món cơ bản thì tổng cộng 325.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài 4 món cơ bản nói trên, chị luôn chưng thêm dưa hấu, thơm, quýt, thanh long, vú sữa tím để có thêm màu vàng, sắc đỏ cho phong phú, tạo không khí vui tươi. Trái dưa hấu loại dài 40.000 đồng, trái thơm để cúng 40.000 đồng, quýt có giá 50.000 đồng/kg và thanh long 25.000 đồng/kg và vú sữa tím 80.000 đồng/kg. Tổng cộng, chi phí cho đĩa trái cây của chị khoảng 560.000 đồng.

Đĩa trái cây của một gia đình miền Nam cúng rước ông bà trưa 29 tết ẢNH: M.P

Tuy nhiên, cũng sẽ có những nơi mà giá tiền của các loại trái cây nói trên sẽ thấp hơn. Chẳng hạn, có nơi, người bán cũng rao xoài cát Hòa Lộc nhưng giá chỉ 100.000 đồng/kg hay dưa hấu chỉ 13.000 đồng/kg, tương ứng trái dưa hấu loại dài chỉ khoảng 25.000 đồng, mãng cầu chỉ có 80.000 đồng/kg... Khi đó, đĩa trái cây với 4 món cơ bản chỉ dao động từ 200.000 - 250.000 đồng.

Trái thơm xanh với cành to, nhiều chồi được ưa chuộng để chưng trong mâm ngũ quả của các gia đình miền Nam

Loại thơm màu đỏ để chưng đĩa trái cây dịp tết cũng được nhiều gia đình lựa chọn, giá bán 50.000 đồng/trái

Đối với nhiều gia đình, đĩa trái cây có thể thêm nhiều loại khác như nải chuối xanh, bưởi, phật thủ, nho, táo và trên bàn thờ sẽ chưng thêm cặp dưa hấu tròn to... Khi đó, chi phí để trang trí mâm ngũ quả, bàn thờ gia tiên dịp tết có thể lên đến tiền triệu.



