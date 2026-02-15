28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba

Ngày 28 Tết Bính Ngọ, các loại trái cây để cúng, chưng bàn thờ được nhiều bà nội trợ mua sắm. Vì vậy, giá cũng tăng cao so với ngày thường, đặc biệt là dưa hấu - loại trái cây vốn được nhiều người dân miền Nam lựa chọn để chưng bàn thờ mỗi khi đến Tết Nguyên đán.
Giá dưa hấu để chưng Tết Bính Ngọ mỗi nơi mỗi khác và tăng gấp đôi, gấp ba so với giá loại trái cây này trong những ngày thông thường. Chẳng hạn, tại khu vực P.Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM), dưa hấu có khắc sẵn các chữ đơn giản như tài, lộc, thọ... được bán với giá 35.000 đồng/kg. Nhưng bước sang P.Tân Mỹ (quận 7 cũ, TP.HCM) thì nhiều nơi đã báo giá lên đến 40.000 đồng/kg, thậm chí 45.000 đồng/kg. Chất lượng chữ khắc cạn hay sâu tùy bàn tay người thợ. Một trái dưa vừa chỉ khoảng 3 kg/trái nhưng loại to có khi lên đến 7 - 10 kg/trái và khi chưng bàn thờ thường sẽ mua một cặp.
Tương tự, không phải loại dưa hấu tròn to để chưng bàn thờ thì dưa hấu dài để ăn hoặc cúng cũng tăng giá, lên 13.000 - 20.000 đồng/kg tùy nơi bán trong khi ngày thường dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/kg.
Ngoài dưa hấu, những năm gần đây còn xuất hiện loại dừa sấy khô và trang trí rực rỡ để chưng bàn thờ.
