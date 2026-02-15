Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba

An Yến
15/02/2026 16:58 GMT+7

Giá dưa hấu tăng mạnh trong ngày 28 Tết Bính Ngọ.

Ngày 28 Tết Bính Ngọ, các loại trái cây để cúng, chưng bàn thờ được nhiều bà nội trợ mua sắm. Vì vậy, giá cũng tăng cao so với ngày thường, đặc biệt là dưa hấu - loại trái cây vốn được nhiều người dân miền Nam lựa chọn để chưng bàn thờ mỗi khi đến Tết Nguyên đán.

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 1.

Dưa hấu tròn, khắc chữ và gắn nơ đỏ được nhiều gia đình thích để chưng bàn thờ những ngày Tết Nguyên đán

ẢNH: M.P

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 2.

Trái dưa hấu khắc chữ tài, lộc được nhiều gia đình lựa chọn với ý nghĩa mang may mắn cho một năm mới

Giá dưa hấu để chưng Tết Bính Ngọ mỗi nơi mỗi khác và tăng gấp đôi, gấp ba so với giá loại trái cây này trong những ngày thông thường. Chẳng hạn, tại khu vực P.Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM), dưa hấu có khắc sẵn các chữ đơn giản như tài, lộc, thọ... được bán với giá 35.000 đồng/kg. Nhưng bước sang P.Tân Mỹ (quận 7 cũ, TP.HCM) thì nhiều nơi đã báo giá lên đến 40.000 đồng/kg, thậm chí 45.000 đồng/kg. Chất lượng chữ khắc cạn hay sâu tùy bàn tay người thợ. Một trái dưa vừa chỉ khoảng 3 kg/trái nhưng loại to có khi lên đến 7 - 10 kg/trái và khi chưng bàn thờ thường sẽ mua một cặp.

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 3.

Dưa hấu khắc chữ sẵn được bán với giá 40.000 đồng/kg

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 4.

Cũng dưa hấu tròn khắc chữ sẵn, gắn nơ đỏ được bán 35.000 đồng/kg

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 5.

Nếu người mua muốn khắc hình phức tạp hơn thì chi phí khắc được tính riêng từ 100.000 - 150.000 đồng/trái tùy thuộc hình, chữ muốn làm.

Tương tự, không phải loại dưa hấu tròn to để chưng bàn thờ thì dưa hấu dài để ăn hoặc cúng cũng tăng giá, lên 13.000 - 20.000 đồng/kg tùy nơi bán trong khi ngày thường dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/kg.

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 6.

Dưa hấu trái dài, ruột đỏ giá thấp hơn loại to tròn để chưng bàn thờ

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 7.

Dưa hấu ngày 28 Tết Bính Ngọ tràn ngập các nẻo đường tại TP.HCM

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 8.

Ngoài dưa hấu xanh ruột đỏ quen thuộc, dưa hấu vàng (hay còn gọi dưa hoàng kim) cũng được một số gia đình chọn để chưng bàn thờ. Giá dưa hoàng kim có giá bằng dưa hấu tròn, khoảng 35.000 đồng/kg.

Ngoài dưa hấu, những năm gần đây còn xuất hiện loại dừa sấy khô và trang trí rực rỡ để chưng bàn thờ.

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 9.

Dừa sấy khô và được sơn phủ màu rực rỡ, trang trí theo các chữ tài, lộc

28 tết, dưa hấu chưng bàn thờ tăng giá gấp đôi, gấp ba- Ảnh 10.

Giá một cặp dừa sấy để chưng Tết Bính Ngọ dao động từ 280.000 đồng/cặp - 500.000 đồng/cặp tùy kích cỡ.

ẢNH: M.P



Khám phá thêm chủ đề

Dưa hấu tết bính ngọ trái cây Bàn thờ
Xem thêm bình luận