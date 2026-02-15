Kiếm tiền tiêu tết bên vựa dưa hấu: Họa sĩ trẻ tiết lộ thu nhập

Hơn 1 giờ ngày 14.2, tức 27 tết, 2 họa sĩ trẻ Thơ Vũ (33 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (30 tuổi) ở phường Thủ Đức vẫn cặm cụi ngồi bên vựa dưa hấu vẽ những chi tiết hoa mai, hoa đào... kiếm tiền tiêu tết.

Từ khoảng sau ngày 23 tháng chạp, các vựa dưa hấu phục vụ tết bắt đầu xuất hiện trên vỉa hè các tuyến đường. Dưa hấu chưng tết thường là loại dưa tròn, ruột đỏ, nặng từ 3 - 7 kg.

Rạng sáng, 2 họa sĩ vẫn miệt mài làm việc Ảnh: Phan Diệp

Nhiều khách hàng thích chọn những trái có hình vẽ chủ đề xuân như hoa mai, hoa đào, chữ: phúc - lộc - thọ... về chưng tết. Đó là lý do để Thơ Vũ và Thành Nam có thêm công việc vào dịp cận tết mấy năm qua.

Họa sĩ Thơ Vũ đang mở một lớp dạy vẽ tại nhà, gắn bó với công việc làm thêm vẽ lên dưa hấu 4 năm nay. Anh cho biết, vì ngày tết không về quê nên muốn làm thêm để kiếm tiền tiêu tết.

Ngoài ra, việc đi vẽ ở các vựa dưa khắp các tuyến phố cũng giúp anh hòa mình vào không khí xuân rộn ràng. Mỗi năm lại mang đến cho anh những cảm xúc khác nhau.

2 họa sĩ trẻ cặm cụi vẽ bên vựa dưa hấu ngày 14.2 Ảnh: Phan Diệp

Tác phẩm hoàn thiện lúc rạng sáng Ảnh: Phan Diệp

Mọi năm, cứ đến khoảng ngày 25 tết là anh lại đến các vựa dưa trên các tuyến đường quanh khu vực mình sống để ngỏ lời hợp tác theo hình thức ký gửi. Ở mỗi vựa dưa, các họa sĩ vẽ từ khoảng 20 - 40 trái rồi gửi lại để chủ vựa bán cho khách. Tiền công vẽ là 70.000 đồng/trái.

"Chúng tôi chỉ làm được trong khoảng 3 ngày, từ 26 đến 28 tết thôi, mỗi người kiếm được khoảng 3 triệu đồng", anh Thơ Vũ nói.

Họa sĩ Nguyễn Thành Nam cho biết, trung bình mỗi trái dưa hấu mất gần 30 phút để hoàn thiện. Nếu vẽ tốt và chủ vựa bán được hàng thì 2 bên hợp tác lâu dài năm này qua năm khác.

"Tuỳ từng vựa dưa, chúng tôi dự tính vẽ một lượng nhất định chỉ đủ bán. Muốn nhiều hơn cũng khó", anh Nam nói và cho biết có kinh nghiệm vẽ dưa dịp tết 3 năm.

Công việc làm thêm kiếm tiền tiêu tết thú vị của 2 họa sĩ Thơ Vũ và Thành Nam Ảnh: Phan Diệp

Tại vựa dưa hấu trên đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, ngày 27 tết, 2 họa sĩ trẻ vẽ dưa hấu đến 2 giờ sáng, được 40 trái. Họ cho biết, nếu những ngày tới chủ vựa bán hết sớm thì có thể đến vẽ thêm, còn những trái không bán được thì coi như lỗ công.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, giá dưa hấu tết hiện có giá khoảng 15.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Trên thị trường cũng có dịch vụ khắc dưa hấu theo khuôn sẵn hoặc thiết kế riêng.