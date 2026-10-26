Bão nối bão gây thiệt hại trên diện rộng ở châu Âu

Theo The Guardian, ít nhất 2 người thiệt mạng tại Anh khi bão Boelo mang theo gió mạnh và mưa lớn càn quét nhiều khu vực ngày 25.10. Tại Scotland, một người đàn ông 60 tuổi tử vong sau khi bị cây đổ trúng ở khu vực Mid Kelton. Cùng ngày, một người đàn ông khoảng 20 tuổi thiệt mạng khi cây đổ vào ô tô đang di chuyển tại khu Mill Hill, phía bắc London (Anh).

Một chiếc ô tô di chuyển trên con đường ở Port Glasgow, Scotland ngày 25.10 sau khi cơn bão Boelo quét qua ẢNH: AP

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ghi nhận gió giật lên tới 135 km/giờ tại vùng Argyll và Bute, phía tây Scotland. Gió mạnh quật đổ cây cối, cột điện và gây ngập lụt tại nhiều khu vực, khiến hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn. Một số tuyến đường sắt ở Scotland phải đóng cửa hoặc hạn chế tốc độ do cây đổ và nước ngập đường ray.

Theo Hiệp hội mạng lưới năng lượng Anh (ENA), khoảng 161.400 khách hàng bị mất điện trong ngày 25.10. Hàng trăm nghìn trường hợp khác đã được khôi phục điện, song công tác sửa chữa tại nhiều nơi gặp khó khăn do thời tiết xấu và đường sá bị chia cắt. Chính quyền Scotland đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá thiệt hại và phối hợp khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Bão Boelo là cơn bão thứ 2 được đặt tên ảnh hưởng đến Anh chỉ trong hai ngày, sau khi bão Austen quét qua miền tây nam nước này hôm 23.10.

Một người đàn ông dọn dẹp một cây đổ ở Plomeur, miền tây nước Pháp ngày 23.10 sau khi bão Austen đổ bộ ẢNH: AFP

Tình trạng thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng đến các nước châu Âu khác, theo AFP. Tại Pháp, Công ty điện lực Enedis cho biết khoảng 288.000 hộ gia đình bị mất điện khi bão Austen đạt đỉnh vào ngày 24.10. Đến trưa 25.10, khoảng 59.000 hộ vẫn chưa có điện, chủ yếu tại các vùng Normandy và Brittany. Hơn 2.600 nhân viên kỹ thuật được huy động để khắc phục sự cố.

Ở Đức, khoảng 10.000 hộ gia đình tại thành phố Freiburg và các khu vực lân cận bị mất điện. Sự cố cũng ảnh hưởng đến mạng điện thoại di động, buộc một bệnh viện lớn tại địa phương phải hạn chế tiếp nhận bệnh nhân, chỉ duy trì các dịch vụ cấp cứu. Trong khi đó, 2 người bị thương nặng do giàn giáo bị gió cuốn tại một hội chợ ở thị trấn Nastätten.

Các cơn bão còn gây gián đoạn giao thông hàng không. Theo AFP, sân bay Schiphol ở Amsterdam (Hà Lan) đã hủy khoảng 90 chuyến bay khởi hành ngày 25.10, chủ yếu đến các thành phố châu Âu như Paris (Pháp), Rome (Ý) và Dublin (Ireland).

Met Office ngày 25.10 cảnh báo nguy cơ gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, đề phòng cây đổ, vật thể bị gió cuốn và theo dõi các thông báo thời tiết trong những ngày tới.

Giới chức Scotland cho biết thời tiết có thể dịu bớt trong ngày 26.10, song không loại trừ khả năng xuất hiện thêm những đợt thời tiết cực đoan vào đầu tuần.