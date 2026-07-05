Bão số 1 (bão Maysak) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa nay 5.7, sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 (bão Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hoàn lưu bão số 1 (bão Maysak) không còn ảnh hưởng đến thời tiết đất liền, vùng biển Việt Nam ẢNH: VNDMS

Lúc 13 giờ hôm nay 5.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ vĩ bắc và 108,3 độ kinh đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Hiện tại, vùng biển vịnh Bắc bộ vẫn còn duy trì gió mạnh, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 19 giờ ngày 4.7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bão đi vào đất liền khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Đến khoảng 2 giờ ngày 5.7, tâm bão đã di chuyển sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dù bão đã di chuyển sang đất liền Trung Quốc, trong sáng nay 5.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia liên tục phát tin cảnh báo về bão số 1. Nguyên nhân là do hoàn lưu bão số 1 tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra thiên tai như giông lốc, gió mạnh, sóng cao trên vịnh Bắc bộ.

Chia sẻ với Thanh Niên sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, bão số 1 (bão Maysak) có hoàn lưu bão rộng, không phải một điểm. "Ngay cả khi tâm bão số 1 đi sang đất liền Trung Quốc thì hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh ở vùng biển vịnh Bắc bộ, mưa lớn ở đông bắc Bắc bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục duy trì giám sát, theo dõi và phát tin cảnh báo cho đến khi hoàn lưu bão không còn ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển, đất liền của Việt Nam", ông Khiêm nói.