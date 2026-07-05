Bão số 1 (bão Maysak) đã sang Trung Quốc, vẫn gây mưa lớn ở Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 19 giờ tối 4.7, bão số 1 (bão Maysak) áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ, trước khi đi vào đất liền Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 22 giờ cùng ngày.

Bão số 1 (bão Maysak) đã sang Trung Quốc nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực đông bắc tỉnh Quảng Ninh ẢNH: VNDMS

Khoảng 2 giờ ngày 5.7, tâm bão số 1 đã di chuyển sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đến 5 giờ, tâm bão nằm trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái khoảng 63 km về phía bắc.

Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 5 - 10 km/giờ. Tâm bão đã ra khỏi nước ta nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 tại khu vực đông bắc tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay, có cường độ không quá mạnh (mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11) nhưng di chuyển chậm, thời gian ảnh hưởng tương đối kéo dài.

Khi áp sát bờ, bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và ven biển Đông Bắc.

Hoàn lưu bão số 1 (bão Maysak) tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, từ chiều 4.7 đến sáng 5.7, Quảng Ninh đã xảy ra mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6 mm. Dù bão số 1 đã ra khỏi địa phận Việt Nam nhưng hoàn lưu vẫn tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm, nguy cơ xảy ra thiên tai còn ở mức cao.

Dự báo trong sáng và trưa nay, vùng biển bắc Vịnh Bắc bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải (Hải Phòng) và Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh) vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 -3 m, biển động mạnh. Ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Sau 10 giờ trở đi, gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 5.7, hệ thống mây đối lưu phần phía nam hoàn lưu bão số 1 (bão Maysak) vẫn còn gây mưa lớn. Dự báo khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi mưa trên 120 mm; riêng Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn trong hôm nay có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc bộ. Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm hẳn.