Bão số 12 (Fengshen) giật cấp 12, gây mưa rất lớn từ đêm nay
Video Thời sự

Bão số 12 (Fengshen) giật cấp 12, gây mưa rất lớn từ đêm nay

TT Phát triển Nội dung số
22/10/2025 15:37 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 14 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 23.10, bão số 12 di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ khoảng 10 km/giờ, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100 km về phía đông đông bắc và suy yếu dần. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 12 (Fengshen) giật cấp 12, gây mưa rất lớn từ đêm nay

Đến 13 giờ ngày 23.10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ khoảng 15 km/giờ, trên khu vực thành phố Huế - Đà Nẵng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão cao 5-7 mét, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.

