Dự báo đến 1 giờ ngày 23.10, bão số 12 di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ khoảng 10 km/giờ, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100 km về phía đông đông bắc và suy yếu dần. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Bão số 12 (Fengshen) giật cấp 12, gây mưa rất lớn từ đêm nay
Đến 13 giờ ngày 23.10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ khoảng 15 km/giờ, trên khu vực thành phố Huế - Đà Nẵng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão cao 5-7 mét, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.
