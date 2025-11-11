Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 14 suy yếu, đổi hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
11/11/2025 07:13 GMT+7

Sau khi đi vào Biển Đông với cường độ gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, bão số 14 (bão Fung Wong) bắt đầu suy yếu. Bão đã đổi hướng di chuyển, đang hướng ra ngoài Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 11.11, tâm bão số 14 (bão Fung Wong) ở vị trí vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc và 118,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bão số 14 suy yếu, đổi hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông- Ảnh 1.

Bão số 14 (bão Fung Wong) đang di chuyển hướng ra ngoài Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Như vậy, so với ngày hôm qua 10.11, bão số 14 đã suy yếu 1 cấp và đã đổi hướng di chuyển từ tây bắc, sang hướng bắc tây bắc hướng ra ngoài Biển Đông, sẽ đi vào đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 12.11, tâm bão nằm ở vị trí khoảng 22,2 độ vĩ bắc và 119,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển hướng bắc đông bắc, tốc độ từ 10 - 15 km/giờ. Vùng nguy hiểm trong bão số 14 từ phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông đông, rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Dự báo đến 4 giờ ngày 13.11, tâm bão ở vị trí khoảng 24,3 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển nguy hiểm từ phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông, rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Tàu, thuyền tránh xa vùng nguy hiểm bão số 14

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 14, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 7 m, vùng gần tâm bão 7 - 9 m. Biển động dữ dội.

Theo đó, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, ngày 10.11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi 7 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và 13 tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk yêu cầu chủ động ứng phó bão số 14 trên biển.

Trong công điện, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Đắk Lắk quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến bão số 14 để chủ động phòng tránh, thoát ra ngoài vùng nguy hiểm.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng ban hành công điện đề nghị các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 14 (bão Fung Wong), bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

