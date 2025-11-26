Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 15 (bão Koto) di chuyển phức tạp, còn mạnh thêm
Bão số 15 (bão Koto) di chuyển phức tạp, còn mạnh thêm

26/11/2025 12:14 GMT+7

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 10 giờ ngày 26.11.2025, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 (bão Koto) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía bắc và có thể mạnh thêm, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Đến 10 giờ ngày 28.11, bão di chuyển tây tây nam, với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía tây bắc. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Đến 10 giờ ngày 29.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6 mét, vùng gần tâm bão 7-9 mét; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

