Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7 giờ sáng 30.11.2025, tâm bão số 15 (tên quốc tế là bão Koto) ở trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tương đương 75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 3km/giờ. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 15 tiếp tục đổi hướng thêm 2 lần di chuyển, sau đó sẽ hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung.