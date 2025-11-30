Bão số 15 'nhích từng tí' về đất liền, suy yếu khi áp sát Gia Lai - Đắk Lắk

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ chỉ 5 km/giờ, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 240 km về phía đông và suy yếu dần, cường độ lúc này còn cấp 8, giật cấp 11.

Đến tối 2.12.2025, bão di chuyển theo hướng tây nam, tăng tốc lên 10 km/giờ, vị trí tâm bão trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 130 km về phía đông. Lúc này có thể suy yếu xuống cấp 6, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5 mét; vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao 5 - 7 mét.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 mét. Vùng biển từ Gia Lai - Khánh Hòa gió mạnh cấp 6 - 7 , giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 mét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1.12, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3 - 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 6 - 8 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 mét, biển động mạnh.