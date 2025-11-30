Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 15 'nhích từng tí' về đất liền, suy yếu khi áp sát Gia Lai - Đắk Lắk
Video Thời sự

Bão số 15 'nhích từng tí' về đất liền, suy yếu khi áp sát Gia Lai - Đắk Lắk

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/11/2025 22:20 GMT+7

Hồi 19 giờ ngày 30.11.2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (khoảng 75-88 km/giờ), giật cấp 11, hầu như ít dịch chuyển.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ chỉ 5 km/giờ, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 240 km về phía đông và suy yếu dần, cường độ lúc này còn cấp 8, giật cấp 11.

Bão số 15 'nhích từng tí' về đất liền, suy yếu khi áp sát Gia Lai - Đắk Lắk

Đến tối 2.12.2025, bão di chuyển theo hướng tây nam, tăng tốc lên 10 km/giờ, vị trí tâm bão trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 130 km về phía đông. Lúc này có thể suy yếu xuống cấp 6, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5 mét; vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao 5 - 7 mét.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 mét. Vùng biển từ Gia Lai - Khánh Hòa gió mạnh cấp 6 - 7 , giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 mét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1.12, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3 - 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 6 - 8 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 mét, biển động mạnh.

Tin liên quan

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 (bão Koto) đổi hướng di chuyển thêm 2 lần nữa, sau đó sẽ đi thẳng vào các tỉnh miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 Bão trên Biển Đông bão koto bão đi chậm tin bão khẩn cấp dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận