Bão số 2 ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Bão số 2 không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở các tỉnh phía nam trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Chia sẻ vớingày 25.7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 2 (tên quốc tế là cơn bão Noul) sẽ đổ bộ Trung Quốc, nhưng vẫn tác động, ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Cập nhật tin bão số 2 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 25.7, tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 116,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão số 2 đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão số 2 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu xa của bão vẫn có tác động gián tiếp khiến hoạt động của gió mùa tây nam mạnh lên ở các tỉnh phía nam Việt Nam, gây ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa nhiều hơn ở các tỉnh Nam bộ, Tây nguyên.

Miền Bắc giảm mưa

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, ở các tỉnh miền Bắc, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên tầng cao là nguyên nhân gây mưa lớn diện rộng trong các ngày 23 - 24.7. Nhưng khi cơn bão số 2 tiến gần đất liền sẽ gián tiếp đẩy vùng hội tụ gió ra xa khu vực miền Bắc, khiến mưa lớn giảm nhanh trên khu vực này.

Ngày mai 26.7, mưa sẽ giảm nhanh ở miền Bắc. Còn ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên miền Trung và Nam bộ gió mùa tây nam mạnh lên sẽ gây ra mưa rào và giông diện rộng, một số nơi có mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày tới. Đặc biệt, từ 27 - 29.7, các khu vực nói trên sẽ có mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cao nguyên miền Trung cần đề phòng sạt lở đất, đá.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, sóng biển cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

"Bão số 2 - bão Noul sẽ hoạt động trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông nên trong 1 - 2 ngày tới, các phương tiện tàu, thuyền kể cả những tàu có tải trọng lớn cần chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão", ông Hưởng khuyến cáo.