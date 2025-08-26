Dù đã đi vào đất liền từ chiều nhưng đến tối 25.8, bão số 5 (Kajiki) vẫn đang quần thảo ở khu vực nam Nghệ An và bắc Hà Tĩnh.

Ghi nhận ở phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), gần 23 giờ 30 phút tối 25.8, gió vẫn giật mạnh và mưa lớn. Gió đã cuốn bay nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của nhiều nhà dân trên trục đường chính của phường này. Đến đúng 23 giờ 30 phút, khu vực này đã mất điện.

Còn ở phường Quang Phong (tỉnh Nghệ An), mưa lớn cả ngày cũng đã gây ngập cục bộ. Nước đã dâng vào nhà nhiều hộ dân khiến các gia đình phải kê cao đồ đạc.

Bão số 5 nửa đêm vẫn gây mưa lớn, gió giật ở Nghệ An Người dân chưa dám ngủ

Dự báo trong đêm nay đến sáng 26.8, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn ở phường Thái Hòa lúc nửa đêm ẢNH: HOÀNG THIÊN

Gió rất mạnh dù đã nửa đêm ẢNH: HOÀNG THIÊN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích cần kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.