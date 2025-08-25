Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5 vào đất liền: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hư hỏng nặng
Bão số 5 vào đất liền: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hư hỏng nặng

25/08/2025 21:10 GMT+7

Ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tấm la phông tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bị bong tróc, rơi rụng.

Bão số 5 vào đất liền: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hư hỏng nặng

Bão số 5 vào đất liền: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hư hỏng nặng

Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đã bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tương đương khoảng 89-117 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão số 5

