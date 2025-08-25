Do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đã bị hư hỏng nặng.

Bão số 5 vào đất liền: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hư hỏng nặng

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tương đương khoảng 89-117 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão số 5 ẢNH: NCHMF



