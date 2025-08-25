Cập nhật mới về bão số 5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay 25.8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 120 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100 km về phía đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 130 km về phía đông đông bắc.

So với thời điểm hôm qua 24.8, bão số 5 di chuyển chậm lại, tốc độ 15 km/giờ nhưng vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 13 - cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 134 - 166 km/giờ, giật cấp 16.

Bão số 5 đang gây ra mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ẢNH: VRAIN

Dữ liệu trên hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiều nơi đang có mưa to, mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng nay 25.8 đến ngày mai 26.8, hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn diện rộng ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, nam Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Đặc biệt, khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 5 là từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi cơn bão đi sâu vào đất liền, trong ngày và đêm nay, vùng mưa lớn sẽ mở rộng đến các tỉnh khác ở Bắc bộ và từ TP.Huế đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 15 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm, mưa tập trung vào chiều và tối.