Bảo tàng Công an nhân dân tiếp nhận kỷ vật của 3 liệt sĩ PCCC Hà Nội

Chiều 25.7, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03 - Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Hà Nội tổ chức lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và tiếp nhận một số kỷ vật của 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 1.8.2022.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Đức Việt từ thân nhân liệt sĩ NGUYỄN BÍCH

Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Cục phó X03; đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cùng đại diện một số cơ quan và thân nhân 3 liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thượng tá, liệt sĩ Đặng Anh Quân. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đã trao huy chương cao quý này cho chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Đại tá Phạm Thanh Hùng tặng quà và kỷ niệm chương cho thân nhân 3 liệt sĩ NGUYỄN BÍCH

Cũng tại buổi lễ, đại diện gia đình các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã trao tặng kỷ vật của các liệt sĩ để trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Kỷ vật của liệt sĩ Đặng Anh Quân QUANG KHẢI

Những kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc gồm: bộ quân phục cảnh sát xuân hè, bộ quần áo cảnh sát PCCC và CNCH, ba lô và bài thơ mà liệt sĩ Phúc yêu quý.

Những kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Đức Việt là bộ cảnh phục cảnh sát xuân hè, mũ kê pi, quân hàm, giày sĩ quan và bức tranh các cháu Trường mầm non song ngữ An-Preschool vẽ tặng năm 2020, khi thượng úy Việt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác PCCC tại trường.

Những kỷ vật của liệt sĩ Đặng Anh Quân gồm bộ quần áo cảnh sát PCCC, sổ tay công tác, cặp sách và Huy chương Bảo vệ Tổ quốc mà liệt sĩ Quân được tặng trước đó.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách gửi lời tri ân và động viên thân nhân các liệt sĩ NGUYỄN BÍCH

Thay mặt gia đình các liệt sĩ, chị Huyền bày tỏ sự xúc động và trân trọng tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và các ban, ngành, đoàn thể cũng như nhân dân đã dành cho gia đình các liệt sĩ trong thời gian qua, giúp các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Thân nhân 3 liệt sĩ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ NGUYỄN BÍCH

Gửi lời cảm ơn gia đình các liệt sĩ, thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cho hay, các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân, những kỷ vật còn lại của các liệt sĩ vô cùng thiêng liêng, quý giá đối với thân nhân.

Tuy nhiên, với mong muốn những kỷ vật của các liệt sĩ được lưu giữ, bảo quản và góp phần lan tỏa truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, thân nhân các liệt sĩ đã đồng lòng hiến tặng cho bảo tàng.

"Những kỷ vật này sẽ trở thành những hiện vật bảo tàng, những di sản văn hóa của toàn lực lượng và có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ. Qua đó, giáo dục sâu sắc truyền thống đối với các cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi gương các liệt sĩ đã nằm xuống vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân", thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nói.

Các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc CÔNG AN CUNG CẤP

Tại buổi lễ, thiếu tướng Đặng Ngọc Bách và đại tá Phạm Thanh Hùng đã tặng quà tri ân của Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội cho gia đình, thân nhân các liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).