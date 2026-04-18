Bảo tàng Hàng không Đào Viên: Điểm đến cho người yêu lịch sử không quân

Điểm đặc biệt của Bảo tàng Hàng không Đào Viên chính là việc bảo tồn nguyên trạng cấu trúc của các nhà vòm máy bay nhưng đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn bảo tàng hiện đại.

Không gian di sản sống động

Thay vì xây dựng mới hoàn toàn, chính quyền thành phố Đào Viên đã tận dụng và cải tạo các nhà vòm (hangar) cũ của phi đội Mèo Đen (Black Cat Squadron) huyền thoại cùng nhiều di tích lịch sử khác để tạo nên không gian bảo tàng hiện nay ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Du khách đến đây không chỉ để xem hiện vật, mà còn để trải nghiệm bầu không khí lịch sử từ thời thế chiến thứ II.

Bảo tàng Thành phố hàng không Đào Viên (Khu vực căn cứ Phi đội Mèo Đen cũ) được du khách trong và ngoài nước nhớ tới với điểm nhấn kiến trúc nhà vòm quân sự độc đáo và các triển lãm lịch sử không quân ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Với sự kết hợp khéo léo giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, nơi đây đã trở thành một cột mốc quan trọng trong việc quảng bá văn hóa hàng không của Đào Viên đến với bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan là khu trưng bày về Đại tướng Chu Chí Nhu (Chou Chih-jou) - người đặt nền móng cho không quân Đài Loan ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Tại đây, du khách có thể tìm hiểu chi tiết về cuộc đời ông thông qua các kỷ vật quý giá như thư từ cá nhân, các bản thảo viết tay và những câu chuyện chưa kể.

Triển lãm chuyên đề về ông sẽ được mở cửa đón khách đến hết ngày 31.8.

Bảo tàng Cố Cung: Nét "thư pháp" kết nối di sản nghìn năm

Giữa vùng đất Gia Nghĩa yên bình, Bảo tàng Cố Cung (chi nhánh phía nam) hiện lên như một điểm nhấn kiến trúc khác biệt.

Công trình chọn cho mình vẻ ngoài mềm mại, giàu tính biểu tượng, tựa như một sợi dây liên kết giữa hơi thở đương đại và những giá trị di sản cổ kính ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Kris Yao, tòa nhà không chỉ là những khối bê tông vô hồn mà là sự hiện thân của 3 hình tượng: rồng, voi và ngựa ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Những đường cong lớn đan xen nhau không chỉ gợi liên tưởng đến nhịp chuyển động của nét bút thư pháp, mà còn khéo léo tái hiện tinh thần phương Đông đầy tinh tế.

Chính cách tạo hình đậm chất điêu khắc này đã giúp Bảo tàng Cố Cung (chi nhánh phía nam) giữ được hồn cốt cổ kính của một bảo tàng quốc gia, nhưng lại khoác lên mình diện mạo ấn tượng, nhẹ nhàng và thanh thoát ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khác với những bảo tàng truyền thống vốn tách biệt với thế giới bên ngoài, Bảo tàng Cố Cung (chi nhánh phía Nam) chọn cách hòa quyện tuyệt đối vào thiên nhiên ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Hệ thống hồ nước, cầu đi bộ và những khoảng vườn được sắp xếp liền mạch, dẫn dắt du khách vào một hành trình "trải nghiệm chậm".

Tại đây, việc tham quan không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng hiện vật quý hiếm. Đó là một hành trình cảm thụ không gian - nơi các giá trị di sản lâu đời, kiến trúc sáng tạo và con người tương tác với nhau một cách nhịp nhàng.

Bảo tàng Cố Cung (chi nhánh phía Nam) không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa cảnh quan và kiến trúc, bảo tàng đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về di sản: cổ kính nhưng không cũ kỹ ẢNH: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Tại đây, di sản là một thực thể sống động, không ngừng đối thoại và kết nối với con người hiện đại qua từng không gian kiến trúc tinh tế.