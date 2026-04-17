Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Việt Nam vào top 5 điểm đến tốt nhất cho nữ du khách độc hành

Vi Nguyễn
17/04/2026 08:47 GMT+7

Du lịch một mình không phải là điều mới lạ, ngày càng nhiều người đặt các chuyến đi quốc tế một mình theo tiếng gọi của sự tự do và phiêu lưu.

Theo nghiên cứu của Dragonpass, 19% phụ nữ trên toàn thế giới đặt các kỳ nghỉ một mình để thư giãn hoặc nạp lại năng lượng, cho thấy rõ ràng rất nhiều nữ du khách độc hành đang tìm cách khám phá thế giới.

Tuy nhiên, du lịch một mình cũng có những mặt hạn chế, đặc biệt là về vấn đề an toàn, đối với du khách nữ. Không phải tất cả các điểm đến đều mang lại cảm giác an toàn như nhau.

Các điểm đến sau đây đáp ứng được những tiêu chí đó. Dựa trên dữ liệu từ lời kể cá nhân, Chỉ số Phụ nữ - Hòa bình và An ninh (WPS) của Đại học Georgetown, Mỹ và Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, sau đây là 5 địa điểm nổi bật về độ an toàn cho du khách nữ đi du lịch một mình, theo báo Anh Daily Mail.

Costa Rica

Costa Rica, quốc gia đã nhảy vọt từ vị trí thứ 60 lên thứ 34 trong bảng xếp hạng WPS, là điểm đến nổi bật dành cho phụ nữ đi du lịch một mình.

ẢNH: Jose Hernandez

Nằm giữa Nicaragua và Panama, điểm đến này được xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023. Đất nước này sở hữu phong phú những bãi biển tuyệt đẹp, vùng nước trong xanh lý tưởng để bơi lội, những cung đường leo núi tuyệt vời và những ngọn núi, thác nước để tham quan...

Việt Nam

Việt Nam xếp thứ 38 trên Chỉ số Hòa bình Toàn cầu và là một trong những quốc gia được đánh giá cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Du khách hết lời khen ngợi bầu không khí thân thiện, sự đa dạng của các tour du lịch nhóm nhỏ và người dân địa phương tốt bụng, khiến nơi đây trở nên ấm cúng cho bất kỳ ai đi du lịch một mình.

Khung cảnh ở suối Tía, Đà Lạt

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Caitlin Limmer, đến từ Twickenham, đã thực hiện một chuyến phiêu lưu đạp xe một mình ở Việt Nam vào năm 2022. Ở Việt Nam, những ngày của Caitlin tràn ngập nhiều giờ đạp xe đường dài nhưng cũng có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, dừng chân uống nước và tham gia các hoạt động văn hóa dọc đường. Cô cho biết, chuyến đi một mình trong khu vực đã giúp cô kết nối lại với chính mình.

Ngoài ra, người dùng Reddit "NoBirthday4234" cũng đề xuất Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho một chuyến đi một mình. Họ mô tả đất nước này cực kỳ an toàn, tuyệt đẹp và thân thiện, đồng thời cho biết thêm việc đi lại rất dễ dàng vì có nhiều khách du lịch. Còn "Baletta79" nói rằng đất nước này rất yên bình, thân thiện và được tổ chức tốt.

Estonia

ẢNH: TRIPADVISOR

Estonia, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng WPS, được nhiều người coi là quốc gia an toàn và ổn định ở châu Âu. Không chỉ là điểm đến tiết kiệm và thân thiện với du khách nữ đi một mình, mà chi phí đi lại cũng không quá đắt đỏ.

Uruguay

Tăng từ vị trí thứ 59 lên thứ 35 trong bảng xếp hạng WPS năm nay, Uruguay là quốc gia tiếp theo gia nhập danh sách này. Thêm vào đó, theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, đây là quốc gia hòa bình thứ hai ở Nam Mỹ sau Argentina. Nước này nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, thủ đô Montevideo sôi động và ẩm thực tuyệt vời.

Na Uy

ẢNH: TRIPADVISOR

Na Uy đứng thứ ba trong bảng xếp hạng WPS Index cùng với Thụy Điển. Quốc gia này từ lâu đã được coi là điểm đến an toàn cho du khách, cũng như một trong những điểm đến có chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Nghiên cứu mới đây thậm chí còn cho thấy quốc gia Scandinavia này là nơi hạnh phúc nhất đối với người nước ngoài. Với những vách đá cao chót vót, thác nước hùng vĩ và làn nước trong xanh như ngọc bích, các vịnh hẹp của Na Uy được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất và hoang sơ nhất thế giới.

Công trình kiến trúc ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch Anh Time Out chọn 24 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới, trong đó có một công trình của Việt Nam, sánh ngang với những cái tên lẫy lừng của nhân loại.

Khám phá thêm chủ đề

điểm đến an toàn cho du khách nữ điểm đến Việt Nam kỳ nghỉ một mình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận