Sức nặng lịch sử từ Bảo tàng Hàng không Seattle

Đến bảo tàng vào những ngày cuối tháng 10, tôi cảm giác như bước vào những năm tháng của lịch sử chiến tranh và sau đó là giai đoạn phát triển hiện đại bứt phá ra ngoài vũ trụ của nhân loại.

Curtiss P-40 là một máy bay tiêm kích và tấn công mặt đất của Mỹ, được sản xuất trong Thế chiến II ẢNH: THỤY MIÊN

Triển lãm hàng không - vũ trụ tư nhân lớn nhất thế giới

Từ cổng mua vé (29 USD) bước vào, khách tham quan dễ dàng bị choáng ngợp trước những gì trải ra trước mắt ở khu trưng bày lớn. Tên đầy đủ là Đại sảnh T.A.Wilson, nơi đây là một không gian trưng bày bằng kính và thép cao 6 tầng, với cấu trúc lên đến 85.000 m3. Bên trong hiện có 39 máy bay lịch sử nguyên kích thước, trong đó nổi bật là chiếc máy bay vận tải quân sự Douglas DC-3 nặng 9 tấn. Khi được chiếu sáng vào ban đêm, đại sảnh trở thành một công trình kiến trúc ấn tượng, tràn ngập những cột mốc trong thế kỷ đầu tiên của lịch sử hàng không.

Đại sảnh T.A.Wilson với 39 máy bay lịch sử nguyên kích thước ẢNH: THỤY MIÊN

Bảo tàng còn có 5 khu khác, trong đó bao gồm William E. Boeing Red Barn, ngôi nhà thô sơ là nơi khởi đầu của Tập đoàn Boeing. Kế đến là khu tập trung các máy bay quân sự tham chiến trong 2 cuộc thế chiến; khu hàng không dân sự với chiếc Không lực Một đầu tiên, các phiên bản duy nhất của những chiếc Boeing 727, 737 và 747 đầu tiên, chiếc máy bay siêu thanh Concorde duy nhất ở Bờ Tây, Boeing 787 Dreamliner; các oanh tạc cơ B-17F Flying Fortress, B-29 Superfortress.

Chiếc SAM 970 - Không lực Một đầu tiên của Mỹ ẢNH: THỤY MIÊN

Khu vực đặc biệt nhất có lẽ là khu trưng bày hàng không vũ trụ Charles Simonyi, với kinh phí xây dựng lên đến 12 triệu USD vào thời điểm khởi công. Nơi này đặt mô hình thân tàu con thoi cổ nhất và được chế tạo theo đúng kích thước thật, ngoại trừ phần cánh không được lắp đặt. Đây là mô hình từng được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng để huấn luyện các phi hành gia trong suốt chương trình tàu con thoi Shuttle.

Một chiếc máy bay nguyên kích thước được trưng bày ngoài trời ẢNH: THỤY MIÊN

Lời kể của nhân viên người Việt

Cô Khanh Lâm (29 tuổi) cho hay với vai trò trợ lý dịch vụ khách tham quan, mỗi ngày cô chào đón khách và giới thiệu các hiện vật trưng bày. Dù mỗi hiện vật trong bảo tàng đều mang một ý nghĩa riêng, cô vẫn hết sức ấn tượng trước chiếc SAM 970 - Không lực Một đầu tiên của Mỹ. SAM 970 (Boeing 707-120) được bàn giao vào năm 1959 để thay thế chiếc Super Constellation của Tổng thống khi đó Dwight D.Eisenhower, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sang kỷ nguyên công nghệ phản lực.

Chiếc Boeing B&W thủy phi cơ hai tầng cánh một động cơ ẢNH: THỤY MIÊN

Tuy nhiên, điều khiến chiếc máy bay này trở nên đặc biệt đối với cô chính là sự giản dị trong nội thất, một điều hoàn toàn trái ngược với hình dung phổ biến về chuyên cơ tổng thống. Khi được đề nghị sử dụng SAM 970, cố Tổng thống Eisenhower đã yêu cầu thiết kế sao cho hình ảnh của ông vẫn gần gũi và mộc mạc, đúng tinh thần "một tổng thống của người dân", thay vì phô trương quyền lực qua sự xa hoa. Những chi tiết nhỏ khiến SAM 970 không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là một câu chuyện về phong cách lãnh đạo, về sự tiết chế, và về cảm quan thẩm mỹ đã định hình hình ảnh Không lực Một mà chúng ta biết ngày nay, theo cô Khanh Lâm.

Chiếc Lockheed M-21 Blackbird ở Đại sảnh T.A. Wilson ẢNH: THỤY MIÊN

Cô cũng chia sẻ khu trưng bày được du khách quan tâm nhất có đến 4 máy bay: Concorde, Không lực Một, Boeing 747 và Boeing 787, luôn được mở cửa để du khách lên tham quan trực tiếp. Riêng với khách Việt Nam, chiếc B-52 luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. "Ở Việt Nam, mọi người chỉ thấy máy bay này qua sách giáo khoa hay từng mảnh hiện vật, nhưng khi đến bảo tàng, họ được tận mắt chứng kiến toàn bộ chiếc B-52 khổng lồ. Chính trải nghiệm trực tiếp này thường mang lại những cảm xúc riêng, rất đặc biệt đối với người Việt, bởi họ có thể hình dung rõ ràng hơn về lịch sử và tầm vóc của những cỗ máy từng gắn liền với các sự kiện quan trọng", cô cho biết.

Cường kích A-6E Intruder tại bảo tàng ẢNH: THỤY MIÊN

Bên cạnh B-52, bảo tàng có hẳn một khu trưng bày riêng về thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. "Sự hiện diện của chúng vừa nhắc nhở tôi luôn là người Việt Nam, vừa cho tôi thấy rằng sau chiến tranh, dù lịch sử có nhiều mất mát, con người vẫn tiếp tục sống, xây dựng và học hỏi từ quá khứ. Công việc ở đây giúp tôi trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời cảm nhận được sức mạnh của tri thức, lịch sử và văn hóa, không chỉ thông qua những hiện vật, mà còn qua câu chuyện mà mỗi chiếc máy bay, mỗi biểu tượng kể lại", cô nói.

Tiêm kích FG-1D Corsair ẢNH: THỤY MIÊN