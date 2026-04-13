Nằm tại số 111 đường Ngô Quyền, phường Diên Hồng, TP.HCM, quán nhỏ mang tên Nhạc Xưa gây ấn tượng với gam màu xanh nổi bật giữa phố. Ít ai ngờ, đặc sản nơi đây lại là những ly kem làm từ trái cây tươi. Toàn bộ không gian quán được tạo nên từ những ký ức rong ruổi khắp nơi của người chủ từng là hướng dẫn viên du lịch.

Bảo tàng ký ức thu nhỏ giữa TP.HCM: Một quán kem, nhiều câu chuyện

Điểm đặc biệt nhất của quán nằm ở cách làm kem từ trái cây tươi. Khi thưởng thức, thực khách dễ dàng cảm nhận phần trái cây thật trong từng muỗng kem. Vì vậy, bề mặt kem không mịn láng như kem công nghiệp mà mang độ thô nhẹ, mộc mạc, đúng với chất "kem trái cây nguyên bản". Với mức giá 35.000 đồng mỗi viên, mỗi vị kem là sự kết hợp do anh Huỳnh Anh Trung tự tay sáng tạo, dựa trên hương vị tự nhiên của từng loại trái cây, mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ.