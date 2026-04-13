Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Bảo tàng ký ức' thu nhỏ giữa TP.HCM: Một quán kem, nhiều câu chuyện
Video Đời sống

'Bảo tàng ký ức' thu nhỏ giữa TP.HCM: Một quán kem, nhiều câu chuyện

Anh Anh
Anh Anh
13/04/2026 18:45 GMT+7

Giữa một góc quen thuộc trên đường Ngô Quyền, quán Nhạc Xưa lặng lẽ tồn tại giữa dòng người qua lại mỗi ngày. Chỉ khi bước vào bên trong, nhiều người mới dần nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là những câu chuyện được lưu giữ và kể lại bằng không gian, âm nhạc và ký ức.

Nằm tại số 111 đường Ngô Quyền, phường Diên Hồng, TP.HCM, quán nhỏ mang tên Nhạc Xưa gây ấn tượng với gam màu xanh nổi bật giữa phố. Ít ai ngờ, đặc sản nơi đây lại là những ly kem làm từ trái cây tươi. Toàn bộ không gian quán được tạo nên từ những ký ức rong ruổi khắp nơi của người chủ từng là hướng dẫn viên du lịch.

Bảo tàng ký ức thu nhỏ giữa TP.HCM: Một quán kem, nhiều câu chuyện

Điểm đặc biệt nhất của quán nằm ở cách làm kem từ trái cây tươi. Khi thưởng thức, thực khách dễ dàng cảm nhận phần trái cây thật trong từng muỗng kem. Vì vậy, bề mặt kem không mịn láng như kem công nghiệp mà mang độ thô nhẹ, mộc mạc, đúng với chất "kem trái cây nguyên bản". Với mức giá 35.000 đồng mỗi viên, mỗi vị kem là sự kết hợp do anh Huỳnh Anh Trung tự tay sáng tạo, dựa trên hương vị tự nhiên của từng loại trái cây, mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ.

Bảo tàng ký ức thu nhỏ giữa TP.HCM: Một quán kem, nhiều câu chuyện - Ảnh 1.

Không gian quán được trang trí bằng nhiều poster nghệ sĩ từ thập niên 1990

ẢNH: ANH ANH

 

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái

Nằm trong con hẻm 211 đường Hoàng Hoa Thám, phường Phú Nhuận, nhiều người đã quen với hình ảnh một chiếc xe nhỏ bán bánh flan của một bà cụ lớn tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Kem Quán kem quán kem nhạc xưa Bảo tàng Ký ức poster nghệ sĩ TP.HCM quán kem tp.hcm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận