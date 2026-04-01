Bên trong con hẻm 211 đường Hoàng Hoa Thám (phường Phú Nhuận, TP.HCM) có một chiếc xe nhỏ bán bánh flan đã gắn bó với nơi này suốt 45 năm qua. Đó là nguồn mưu sinh của cụ bà Nguyễn Thị Hường, năm nay đã 75 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bà vẫn đều đặn mỗi ngày đẩy chiếc xe nhỏ đến góc đường quen, cần mẫn bán từng chiếc bánh flan.

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái

Bà Hường sống một mình, mọi công đoạn đều do bà tự tay thực hiện, không có người phụ giúp. Từng mẻ bánh được làm thủ công, từ bánh flan cho đến rau câu dừa, rau câu cà phê sữa. Trong đó, bánh flan là món được khách chọn mua nhiều nhất.

Bánh có vị béo nhẹ, mềm mịn và khá vừa miệng. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người khi ghé xe bánh của bà thường ưu tiên chọn bánh flan trước. Tuy vậy, các loại rau câu cũng không kém phần hấp dẫn. Rau câu dừa, rau câu cà phê sữa được làm theo cách đơn giản, mang vị ngọt thanh, mát nhẹ, không hề gắt.