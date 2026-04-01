Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái
Video Đời sống

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
01/04/2026 05:40 GMT+7

Nằm trong con hẻm 211 đường Hoàng Hoa Thám, phường Phú Nhuận, nhiều người đã quen với hình ảnh một chiếc xe nhỏ bán bánh flan của một bà cụ lớn tuổi.

Bên trong con hẻm 211 đường Hoàng Hoa Thám (phường Phú Nhuận, TP.HCM) có một chiếc xe nhỏ bán bánh flan đã gắn bó với nơi này suốt 45 năm qua. Đó là nguồn mưu sinh của cụ bà Nguyễn Thị Hường, năm nay đã 75 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bà vẫn đều đặn mỗi ngày đẩy chiếc xe nhỏ đến góc đường quen, cần mẫn bán từng chiếc bánh flan.

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái

Bà Hường sống một mình, mọi công đoạn đều do bà tự tay thực hiện, không có người phụ giúp. Từng mẻ bánh được làm thủ công, từ bánh flan cho đến rau câu dừa, rau câu cà phê sữa. Trong đó, bánh flan là món được khách chọn mua nhiều nhất.

Bánh có vị béo nhẹ, mềm mịn và khá vừa miệng. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người khi ghé xe bánh của bà thường ưu tiên chọn bánh flan trước. Tuy vậy, các loại rau câu cũng không kém phần hấp dẫn. Rau câu dừa, rau câu cà phê sữa được làm theo cách đơn giản, mang vị ngọt thanh, mát nhẹ, không hề gắt.

Xe bánh flan 45 năm núp hẻm của cụ bà 75 tuổi: Chỉ lời 1.000 đồng/cái - Ảnh 1.

Những chiếc bánh flan, rau câu mát mẻ, ngọt thanh chỉ 5 - 6.000 đồng/cái

ẢNH: MINH ANH

 

Tin liên quan

Robot pha cà phê tại TP.HCM: ‘Tự hào được xây dựng bởi đội ngũ Việt Nam’

Robot pha cà phê tại TP.HCM: ‘Tự hào được xây dựng bởi đội ngũ Việt Nam’

Trên đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, một quán cà phê đang thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ nhờ mô hình robot pha chế tự động. Không chỉ mang đến thức uống, robot còn tạo nên trải nghiệm công nghệ mới lạ cho khách hàng khi đến quán.

Khám phá thêm chủ đề

