Tin vui cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Đình Sơn
31/03/2026 15:28 GMT+7

Từ ngày 1.4, TP.HCM nâng trần thu nhập lên 25 triệu đồng mỗi tháng thay vì 20 triệu được mua nhà ở xã hội. Quy định này giúp mở rộng đáng kể nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Theo đó, trong quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội các đối tượng áp dụng gồm: người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP như sau:

Hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM là 1,25 để xác định ngưỡng thu nhập tối đa.

Trong đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

TP.HCM nâng thu nhập mỗi tháng 25 triệu đồng vẫn được mua nhà ở xã hội

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 37,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Về chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình được quy định như sau:

Được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Các đối tượng được quy định theo quyết định này có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM phải đảm bảo điều kiện về thu nhập.

Cụ thể: Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 27 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 54 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Quyết định cũng cho phép được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ trở lên (nếu có).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
