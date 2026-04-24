Bảo tàng Pháp thỏa thuận chuyển giao tài liệu quý về Hoàng thành cho Huế

Chiều 24.4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) đã ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa. Theo đó, phía bảo tàng của Pháp sẽ chuyển giao bộ tư liệu là các bản sao chụp dưới dạng kỹ thuật số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam, kèm theo hệ thống chú thích khoa học đầy đủ.

Hình ảnh buổi lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác tại di tích Cơ Mật Viện (Tam Tòa) số 33 Tống Duy Tân, thành phố Huế ẢNH: CHUNG ĐẠT

Buổi lễ ký kết đã chính thức diễn ra với hình thức trực tuyến vào lúc 17 giờ (12 giờ Paris), phía Việt Nam diễn ra tại di tích Cơ Mật Viện (Tam Tòa, số 33 Tống Duy Tân, thành phố Huế) có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND thành phố Huế, các sở, ban ngành liên quan cùng với đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Huế chứng kiến lễ ký kết ẢNH: CHUNG ĐẠT

Phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp), ông Emmanuel Kasarhérou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac cũng đã ký văn bản hợp tác trực tuyến tại Paris với sự chứng kiến của nhiều thành viên thuộc bảo tàng.

Theo nội dung thỏa thuận, Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (nhân danh và thay mặt thành phố Huế) bộ tư liệu quý là các bản sao chụp dưới dạng kỹ thuật số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam, kèm theo hệ thống chú thích khoa học đầy đủ.

Đây là nguồn dữ liệu có giá trị đặc biệt, cung cấp những ghi chép trực quan về kiến trúc, không gian và chi tiết trang trí của các công trình kiến trúc cung đình.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ dữ liệu và phối hợp nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng tư liệu vào các hoạt động trưng bày, triển lãm số phục vụ công chúng.

Việc khai thác nguồn tư liệu quốc tế không chỉ góp phần làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của di sản Huế mà còn nâng cao hiệu quả bảo tồn theo hướng tiếp cận hiện đại, bền vững.

Chuyển giao nhiều tài liệu quý

Việc ký thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép thành phố Huế tiếp cận ban đầu với các tư liệu quý giá về công trình điện Cần Chánh lưu trữ từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945 và 38 tác phẩm thuộc triển lãm của triều Nguyễn.

Đây là cơ sở để giúp thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có tư liệu đối chiếu, kiểm chứng và bổ sung cơ sở khoa học, giúp nâng cao độ chính xác, tính nguyên gốc trong quá trình trùng tu di tích, đặc biệt phục vụ công tác phục dựng lại điện Cần Chánh và các trang phục cung đình triều Nguyễn…

"Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản, thể hiện nỗ lực của các bên trong việc kết nối nguồn lực tri thức toàn cầu nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại Huế", ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nói.

Đại diện lãnh đạo thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Sở Ngoại vụ thành phố Huế tại buổi ký kết ẢNH: CHUNG LÊ

Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac là bảo tàng công lập hàng đầu tại Paris (Pháp), chuyên trưng bày nghệ thuật và văn minh bản địa từ khắp các châu lục. Bảo tàng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và giới thiệu đến công chúng các hiện vật văn hóa tiêu biểu cho nghệ thuật và nền văn minh của châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ.

Bảo tàng có kho tư liệu gồm bộ sưu tập hơn 1 triệu hiện vật (bao gồm ảnh và tài liệu dân tộc học), trong đó khoảng 3.500 hiện vật được trưng bày thường xuyên.

Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á được trưng bày nhiều nhất tại đây với hơn 9.500 hiện vật và hàng trăm ngàn tư liệu ảnh được số hóa trong các bộ sưu tập.

Đặc biệt, nơi đây có bộ sưu tập hơn 9.500 hiện vật gốc và hàng trăm ngàn tư liệu ảnh được số hóa về Việt Nam, về cung đình và triều Nguyễn mà bảo tàng kế thừa, chuyển giao từ nhiều nguồn khác nhau.