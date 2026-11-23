Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Bảo tàng TP.HCM tổ chức tuần lễ "Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa", diễn ra từ ngày 20.11 đến hết ngày 6.12.2026. Sự kiện gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt trong tuần lễ văn hóa này, Bảo tàng TP.HCM mở cửa cho khách tham quan vào ban đêm, đến 21 giờ. Riêng các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công và ẩm thực sẽ diễn ra từ ngày 20.11 đến 24.11.

Từ chiều, rất đông người đã có mặt tại các hành lang Bảo tàng TP.HCM để tham gia các hoạt động workshop ẢNH: THÁI HÒA

Chị Bảo Trâm và Như Ý cùng nhóm bạn hào hứng diện Việt phục, tham gia các hoạt động tại ngày hội ẢNH: THÁI HÒA

Các loại Việt phục được trưng bày tại bảo tàng ẢNH: THÁI HÒA

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình tạo không gian để người dân và du khách tìm hiểu, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng những hình thức thể hiện sinh động, giàu tính tương tác. Qua đó, sự kiện hướng đến việc nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi gợi sự quan tâm và trân trọng di sản, nhất là trong thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của tuần lễ văn hóa là chuỗi hoạt động đan xen giữa thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Các hoạt động nổi bật gồm biểu diễn nghệ thuật truyền thống, triển lãm "Dấu xưa - Nét nay", không gian nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, không gian ẩm thực truyền thống thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Theo ghi nhận, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người đã đến Bảo tàng TP.HCM để tham gia các hoạt động. Người tham dự có thể mượn Việt phục miễn phí trong 20 phút để tự do chụp ảnh tại bảo tàng.

Các mẫu Việt phục thu hút sự quan tâm của người trẻ ẢNH: THÁI HÒA

Du khách được tự tay đóng những đôi guốc gỗ và mang thành phẩm về làm kỷ niệm ẢNH: THÁI HÒA

Nghệ nhân tạo hình con vật từ lá dừa ẢNH: THÁI HÒA

Khu vực tô heo đất tập trung nhiều nhiều gia đình có con nhỏ ẢNH: THÁI HÒA

“Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội chơi lại những trò chơi này. Đây vừa là dịp để tụi mình tìm hiểu lịch sử, vừa ôn lại những nét văn hóa truyền thống”, chị Thu Thảo chia sẻ ẢNH: THÁI HÒA

Chị Bảo Trâm và chị Như Ý (24 tuổi) có mặt tại bảo tàng từ 14 giờ để trải nghiệm các hoạt động. Chia sẻ về ngày hội, chị Bảo Trâm cho biết: "Mình thấy đây là một hoạt động rất hay và ý nghĩa, không chỉ giúp người trẻ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động truyền thống mà còn tạo điều kiện để du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa Việt Nam".

Ở khu vực phía trên lầu, nhiều hoạt động workshop thu hút khách tham gia như trang trí heo đất, vẽ quạt, viết thư pháp và làm guốc gỗ…

Chị Ngọc Ánh (28 tuổi) cho biết gia đình mất khoảng 45 phút di chuyển để đến bảo tàng. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định đưa cháu gái đến tham quan và trải nghiệm. "Nhà tôi lên đến đây mất khoảng 45 phút nhưng vì lâu lâu mới có hoạt động như thế này một lần nên tôi dẫn cháu gái lên đây, vừa để các em nhỏ có thêm kiến thức về lịch sử, vừa có không gian vui chơi", chị Ánh chia sẻ.

Từ 18 giờ, hoạt động trải nghiệm làm bánh phục linh thu hút nhiều khách tham quan ẢNH: THÁI HÒA

Các loại bánh dân gian dành cho khách trải nghiệm ẢNH: THÁI HÒA

Từ 18 giờ, khu vực trải nghiệm ẩm thực bắt đầu đón khách với hoạt động tự tay làm bánh phục linh. Người tham dự còn có dịp thưởng thức nhiều loại bánh dân gian truyền thống như bánh đậu xanh nướng, bánh da lợn, bánh chuối nướng… Đến 19 giờ, chương trình tiếp tục với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống.