Gần 1.000 người Việt ở Nhật Bản xác lập kỷ lục ‘Làng Việt Nam’

Chương trình được tổ chức được bảo trợ bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng phối hợp tổ chức của Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; Hội Người Việt Nam tại Fukuoka; Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản; Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản, cùng sự đồng hành của các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên.

Đông đảo bà con kiều bào Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) tham gia ngày hội hôm 15.11 ẢNH: DUY ANH

Tham dự ngày hội có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, ủy viên Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Trưởng ban Tổ chức; sư cô Thích Tâm Trí, ủy viên Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức giao lưu quốc tế, doanh nghiệp, trường học, cùng đông đảo bà con kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Với thông điệp "Kết nối cộng đồng – Lan tỏa văn hóa – Hướng về tương lai", ngày hội năm nay ghi dấu ấn với chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng, mô hình "Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026", nghi thức xác lập kỷ lục và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể dục thể thao.

Diễn ra trong những ngày hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), ngày Văn hóa Việt Nam, ngày hội tại Fukuoka mang ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào trẻ diện áo dài mang cờ Tổ quốc diễu hành trong ngày hội ẢNH: DUY ANH

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhật Bản không chỉ đưa một hoạt động truyền thống của MTTQ Việt Nam đến với đồng bào xa quê, mà còn là một phương thức thiết thực để củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Mở đầu ngày hội là chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt – Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Duy Anh cho biết: "Hai tiếng 'đại đoàn kết' đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ; là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới".

Theo ông Nguyễn Duy Anh, những người Việt Nam ở nước ngoài có thể khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, thế hệ và hành trình sống, nhưng vẫn cùng chung một cội nguồn, một tiếng Việt, một nền văn hóa và một tình yêu dành cho Tổ quốc.

Có khoảng 1.000 người Việt sống tại Fukuoka tham dự ẢNH: DUY ANH

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, ngày hội năm nay cho thấy sự trưởng thành trong năng lực tổ chức, kết nối và huy động nguồn lực của các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, sự tham gia của đại diện các tổ chức tôn giáo tại ngày hội cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo và cùng hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Fukuoka

Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội năm nay là mô hình "Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026", với 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các không gian được giới thiệu từ không gian văn hóa khắp các tỉnh thành, vùng miền và không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; không gian cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu. Mỗi không gian mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm. Tất cả cùng góp phần tái hiện hình ảnh một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Ông Nguyễn Duy Anh, ủy viên Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NVCC

Đặc biệt, không gian giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa gửi gắm tình yêu biển đảo quê hương, góp phần bồi đắp nhận thức về lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Một sáng kiến đáng chú ý tại ngày hội năm nay là "Hộ chiếu Làng Việt Nam", giúp khách tham quan thực hiện hành trình khám phá và lưu giữ những dấu ấn văn hóa tại từng không gian.

Xác lập kỷ lục về quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Một trong những dấu ấn nổi bật của ngày hội năm nay là việc Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục: "Làng Việt Nam tại Fukuoka".

Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Kỷ lục lần này tiếp nối hai dấu ấn kỷ lục được xác lập trước đó thông qua các hoạt động cộng đồng tại Fukuoka, với sự tham gia tổ chức, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Công đồng người Việt tại Fukuoka được Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu trao chứng nhận xác lập kỷ lục: "Làng Việt Nam tại Fukuoka" ẢNH: DUY ANH

Giá trị của kỷ lục không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng không gian văn hóa được giới thiệu, mà quan trọng hơn, là sự ghi nhận đối với khả năng tập hợp, huy động nguồn lực và sức sáng tạo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc xác lập kỷ lục cũng mở ra triển vọng nhân rộng mô hình "Làng Việt Nam" tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống trên thế giới, góp phần phát huy vai trò của kiều bào trong công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa là Đại hội Thể dục Thể thao và giải bóng đá Cúp Đại đoàn kết Kyushu 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu rộng mở cho cộng đồng.