Người Việt ở Nhật chung tay giúp nạn nhân sau động đất

Cùng với đó là những lời đề nghị sửa điện thoại miễn phí hay đoạn clip nhóm lao động lao động Việt Nam cứu một cụ bà người Nhật khỏi đống đổ nát, nhận được nhiều chia sẻ và bình luận xúc động.

Giữa những ngày khó khăn sau thiên tai, nhiều người Việt ở Nhật Bản đã gác lại công việc thường nhật để góp một phần sức mình, không chỉ hỗ trợ đồng hương mà còn sẵn sàng giúp bất kỳ ai gặp nạn.

Những chuyến xe chở nghĩa tình

Đến ngày 2.8, Hội người Việt Nam tại Kumamoto tiếp tục triển khai hoạt động cứu trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của động đất. Các thành viên trong ban chấp hành cùng lực lượng tình nguyện chia nhau đến những siêu thị còn mở cửa để mua nước uống, bánh mì, mì ăn liền, sữa, tã trẻ em, dầu và nhiều nhu yếu phẩm khác để mang đến các điểm sơ tán.

Các thành viên Hội người Việt Nam tại Kumamoto mang nhu yếu phẩm đến những điểm lánh nạn

ẢNH: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, bà Đỗ Thị Xuân Hoa, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kumamoto, cho biết địa phương hiện có khoảng 7.000 người Việt đang sinh sống và làm việc. Ngay sau khi động đất xảy ra, hội lập tức kết nối với cộng đồng để nắm tình hình, đồng thời trích quỹ mua nhu yếu phẩm hỗ trợ những khu vực có đông người Việt.

Tuy nhiên, khi trực tiếp đến các điểm sơ tán, những phần quà ấy không chỉ dành cho đồng hương. "Chúng tôi gặp ai đang cần thì đều hỗ trợ. Nhiều khu vực khan hiếm nước uống và thực phẩm, có tiền cũng không mua được. Có người không uống nước suốt cả ngày", bà Hoa chia sẻ.

Nhiều người Việt ở Nhật gác lại công việc để trực tiếp hỗ trợ người gặp nạn sau động đất ẢNH: NVCC

Theo bà, nhiều gia đình ở vùng tâm chấn vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất. Có nhà bị đổ sập hoàn toàn, nhiều người phải sơ tán trong tâm trạng hoảng loạn. Một số gia đình người Việt may mắn thoát nạn nhưng chỉ cần cảm nhận mặt đất rung nhẹ cũng trở nên lo lắng vì ám ảnh vẫn còn nguyên.

"Đến ngày 2.8, nhiều khu vực đã có điện trở lại nhưng vẫn chưa có nước và gas; trong khi một số nơi đã có nước nhưng điện chưa được khôi phục. Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động phát thực phẩm và nước uống", bà Hoa cho biết.

"Tôi hiểu cảm giác phải đi lánh nạn"

Đối với bà Lê Trâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kumamoto, việc tiếp tục duy trì các chuyến cứu trợ là điều cần thiết khi nhiều khu vực vẫn chưa khôi phục điện, nước, hệ thống phân phối hàng hóa.

Các tình nguyện viên chia nhau đến siêu thị mua nước uống, thực phẩm và nhu yếu phẩm ẢNH: NVCC

Bà cho biết không ít thực tập sinh Việt Nam ở vùng ảnh hưởng chỉ có xe đạp để đi lại nên rất khó tiếp cận các điểm bán nhu yếu phẩm ở xa. Vì vậy, hội sẽ tiếp tục cung cấp nước uống, thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho đến khi cuộc sống dần ổn định.

"Tôi sống ở Nhật gần 30 năm và từng trải qua trận động đất lớn năm 2016. Khi ấy bản thân cũng phải đi lánh nạn. Chính vì từng trải qua nên tôi hiểu những áp lực, khó khăn và mất mát mà người dân đang đối mặt", bà Trâm nói.

Không chỉ các tổ chức cộng đồng, nhiều người Việt cũng chọn cách đóng góp theo khả năng của mình. Anh Trương Việt Hoàng (30 tuổi, sống tại tỉnh Fukuoka) đăng tải trên mạng xã hội thông báo sẽ sửa chữa miễn phí điện thoại cho những người bị hư hỏng thiết bị do động đất.

"10 năm sống ở Nhật giúp tôi hiểu những gì bà con vùng ảnh hưởng đang trải qua. Tôi không thể trực tiếp đến khu sơ tán vì bận công việc, nhưng vẫn muốn góp sức bằng nghề của mình", anh Hoàng chia sẻ.

Nhiều ngôi nhà tại Kumamoto hư hỏng nặng sau động đất ẢNH: NVCC

Dòng trạng thái của anh nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận tích cực từ cộng đồng người Việt.

Lan tỏa hình ảnh người Việt nhân ái

Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm lao động Việt Nam tại Kumamoto bới từng mảng gạch đá trong đống đổ nát để đưa một cụ bà người Nhật gần 90 tuổi ra ngoài an toàn.

Đoạn video do anh Lê Huy Tuấn (25 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn của những lao động Việt Nam.

Nhiều người cho rằng trong thời khắc thiên tai, những hành động ấy không còn ranh giới quốc tịch. Từ những chuyến xe chở nước uống, những phần quà trao tận tay người lánh nạn, lời đề nghị sửa điện thoại miễn phí đến việc cứu một cụ bà mắc kẹt dưới đống đổ nát, tất cả đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.